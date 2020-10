Paolo Brosio è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020, il suo ingresso in Casa | Video Mediaset

Finalmente, ad un mese e più di distanza dell’inizio del Grande Fratello Vip 2020 entra in Casa il giornalista Paolo Brosio. Brosio doveva entrare già il 14 settembre scorso, data di inizio del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma ahimè, il giornalista è risultato positivo al covid, per cui come è la prassi, ha dovuto fermarsi e curarsi.

E’ stato ricoverato in terapia intensiva, dove ha visto morire alcuni dei pazienti con cui aveva stretto “amicizia” e pare molto provato da ciò che ha vissuto.