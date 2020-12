Paolo Brosio, l’audio choc della fidanzata a Live Non è la D’Urso: “Il mio progetto è staccarmi da lui” | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis tornano protagonisti. Finalmente è arrivato il momento di far ascoltare l’audio choc in cui la fidanzata confessa a Diego, il presunto amante “sto con lui per forza. Il mio progetto è staccarmi da Brosio“.

L’audio choc però non sorprende il giornalista che precisa: “lei non ha mentito a me, ma ha mentito a lui. Sono le stesse parole che il nostro agente ha detto a lei. Questo signore ha mentito per il bacio, per le foto e per le sue generalità. Poi un’altra cosa l’audio è stato registrato illegalmente, perchè non puoi registrare un audio senza che ne sia a conoscenza“.

Ecco il video Mediaset .

