Paolo Brosio “sotto accusa” al Grande Fratello Vip. Signorini: “La fede è una cosa intima, non plateale” | Video Mediaset

Rivediamo i momenti migliori di Paolo Brosio sono stati pieni di entusiasmo ma anche con qualche tentazione a beneficio delle belle donne della Casa. Appena entrato, il giornalista, ha saputo subito farsi apprezzare dai coinquilini.

Alfonso Signorini, tuttavia sgrida Paolo Brosio per aver usato un linguaggio molto ambiguo all’interno della Casa. Difatti, preso dall’enfasi e dal racconto si è lasciato sfuggire che potrebbe sembrare una bestemmia, ma tecnicamente non lo è.

Paolo Brosio cerca di giustificare il suo modo di pregare all’interno della Casa, ma Signorini gli ripete che la Fede è una cosa intima e non plateale, non deve essere urlata e spettacolarizzata e che lui è lì al Grande Fratello e non in un convento. Ecco Il Video Mediaset.

