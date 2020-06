Paolo Cannavaro: “In Cina nessuna fretta di riprendere il campionato. Mertens rinnoverà con il Napoli”

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Focus del suo intervento la situazione calcistica in Cina, dove il Governo è ancora indeciso sulla formula per la ripartenza del campionato nazionale. Inoltre Cannavaro si è soffermato sui rinnovi di Dries Mertens e Lorenzo Insigne. In particolare, essendo oggi il compleanno dell’attuale capitano degli azzurri, Cannavaro ha speso per lui parole sincere, trasmesse da un napoletano ad un altro. Su Mertens, invece, una certezza: il rinnovo non verrà firmato solo superare il record di goal di Marek Hamsik. C’è di più, c’è l’amore per Napoli, il Napoli e i napoletani.

Le parole di Paolo Cannavaro

“Ho trascorso la quarantena in Cina di 14 giorni. Mi sono adattato con le dirette instagram, da buon napoletano. In Cina il campionato non è mai iniziato, quindi non hanno la fretta di doverla chiudere come in Italia. Si sta cercando di decidere per la formula giusta, quindi si attende. Non c’è nessuno che remi contro il mondo del calcio, ma Il Governo è molto prudente, tutti gli sport sono ancora bloccati, i cinema e i teatri sono ancora chiusi.

Ogni tanto incontro Hamsik, è successo l’anno scorso in campo. Non ho particolari messaggi da mandare ad Insigne che oggi compie gli anni, tutti sanno che ama Napoli ed ama questa maglia. Stesso vale per Mertens, supererà il record di Marek ma rinnoverà a prescindere da questo. Gattuso è l’allenatore ideale per il Napoli, sa valorizzare questi giocatori e uscirà fuori da questo momento difficile che sta vivendo con la grinta di sempre, ne sono sicuro”.

