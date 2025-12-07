domenica, 7 Dicembre , 25

Lazio-Bologna oggi, la diretta del match

(Adnkronos) - Lazio e Bologna si affrontano oggi...

Scala, la protesta prima dell’evento: Meloni e ministri ritratti con l’elmetto

(Adnkronos) - Sono Giorgia Meloni, i ministri Alessandro...

Domenica In, le lacrime di Mara Venier per Sandro Giacobbe

(Adnkronos) - Mara Venier fatica a trattenere le...

Cagliari-Roma 1-0, Gaetano stende i giallorossi

(Adnkronos) - Il Cagliari batte la Roma per...
paolo-caruso-a-verissimo:-“mia-madre-e-morta,-per-me-si-e-spento-tutto”
Paolo Caruso a Verissimo: “Mia madre è morta, per me si è spento tutto”

Paolo Caruso a Verissimo: “Mia madre è morta, per me si è spento tutto”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPaolo Caruso a Verissimo: "Mia madre è morta, per me si è spento tutto"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Mia madre è morta all’improvviso e per me si è spento tutto”. Paola Caruso, ospite oggi a Verissimo, si apre con Silvia Toffanin raccontando la perdita della mamma Wanda. “Non mi rendo conto che non ci sia più, se n’è andata così… Ho fatto di tutto per aiutarla, per tenerla in vita. L’ho fatta operare, l’avevo appena spostata in un’altra struttura, più vicina a casa per starle più vicina”, racconta la showgirl. “Sono andata di sabato da lei, sembrava contenta. Domenica ero a casa, mi chiamano alle 13 e mi dicono che mia madre è morta. Ho chiuso il telefono, ho pensato fosse uno scherzo. L’avevo vista il giorno prima, era tranquilla. Mi hanno richiamato dalla clinica, mi sono sentita morire. Non ho capito niente, ho avuto un momento di buio totale”, dice Caruso. 

“Dalle 13 di domenica non riesco a metabolizzare, ero convinta che potesse stare bene. Non sono riuscita nemmeno a dirla a mio figlio Michele, per due giorni gli ho mentito. Avrei voluto dirglielo lunedì, quando sono andata a prenderlo a scuola, ma non me la sono sentita… Lui, a 6 anni, è stato più forte di me”, aggiunge. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.