Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima, un film racconta l’evento

Caselli: “Per conosce il genio di Paolo Conte un po’ segreto”

Milano, 27 nov. (askanews) – Un concerto memorabile, per la prima volta in 250 anni il Teatro alla Scala di Milano si è aperto alla canzone popolare con il più nobile tra gli autori di canzoni in lingua italiana, Paolo Conte. Da quell’evento è nato il film documentario “Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima” nato da una idea di Caterina Caselli: “Conosco molto bene il genio di Paolo Conte anche se lui è un po’ segreto. L’ho sentito agli Arcimboldi e li ho detto lui deve esibirsi alla Scala”.Il film diretto da Giorgio Testi, sarà nelle sale il 4-5-6 dicembre. “Volevo immortalare questo momento storico attraverso una lente cinematografica e portare lo spettatore sul palco insieme a Paolo”. Lo storico concerto è insieme fulcro preponderante e pretesto per entrare nell’anima del Maestro, osservarlo dietro le quinte e durante le prove, e interrogarlo nel suo rapporto con la musica e con i musicisti, con le parole e le sue passioni.