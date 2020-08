Paolo Fox e l’Oroscopo del giorno di giovedì 20 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 20 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 20 agosto 2020

Giovedì 20 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata vivi una condizione di forza durante il mattino, poi da venerdì pomeriggio tornerà un pò d’agitazione. Bisogna capire come sta il tuo amore perché se di recente ci sono stati tanti problemi nel parlare, poca comprensione, oppure se il tuo cuore é in dubbio tra due storie, credo che entro questa settimana si tornerà a discutere o a vivere momenti difficili.

Oroscopo Toro

Questa mattina é ancora un pò agitata, ma nel pomeriggio si torna a ragionare. Tu sei una persona molto razionale ma a volte la tua capacità di organizzare le cose sfugge di mano, in particolare quando al tuo fianco c’è una persona un po’ caotica. In questi giorni fai attenzione ai rapporti con Ariete e Bilancia, perché c’é troppa confusione nell’aria.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei motivato solo a metà! Questa giornata di giovedì parte bene poi subito dopo pranzo c’é un lieve calo fisico o magari é possibile sentirsi oppressi da troppi problemi, per cui fino a venerdì il consiglio é quello di fare solo lo stretto necessario. Comunque, va detto che più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più ci sarà vigore in questo cielo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Capire l’amore é importante ma per intendersi a livello sentimentale bisogna avere le idee chiare! In questo periodo potresti essere anche molto trasportato da un rapporto, in particolare una persona Pesci o Scorpione può intrigare molto, in generale comunque tutte le conoscenze fatte da Luglio sono importanti, tutto il resto non conta!

Oroscopo Leone

Il fatto che la Luna transiti nel tuo segno nella prima parte della giornata garantisce un certo vigore: la mattinata sarò migliore del pomeriggio. Va detto che con Marte favorevole c’é tanto da fare, però non é consentito fare il passo più lungo della gamba!

Oroscopo Vergine

Con questa Luna che entra nel segno dal pomeriggio fino a venerdì mattina, si può dire che arrivano altri tre giorni importanti. Come ho detto 24 ore fa, la settimana scorsa hai già avuto una buona conferma tra lunedì e mercoledì, mentre in questa settimana potrebbe arrivare tra mercoledì e venerdì.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo stai vivendo alla giornata: hai compreso che qualsiasi tipo di previsione della tua esistenza, nonostante sia fatta anche in astrologia, non é cosi precisa ed imminente nella sua realizzazione. E quindi bisogna attendere lo sviluppo di qualcosa che per ora non c’é.

Oroscopo Scorpione

Sei motivato solo a metà; questa giornata parte in maniera conflittuale ma nel pomeriggio riesci ad essere migliore. Qualsiasi cosa tu debba discutere, se c’è un confronto in atto che riguarda anche l’amore, aspetta domenica.

Oroscopo Sagittario

Nel pomeriggio di questa giornata tornerai ad essere un pochino polemico, ed il consiglio che devo darti é quello di essere cauto almeno fino a venerdì. C’é chi deve portare in giro il proprio lavoro, c’é chi addirittura deve rimettersi in gioco in amore.

Oroscopo Capricorno

Sei in recupero perché fino a venerdì mattina abbiamo stelle importanti anche per fare delle richieste, delle proposte. Tu sai che nella vita non ottieni mai nulla di corsa: tutte le tue scelte ma anche le trasformazioni che avvengono nella tua esistenza sono graduali, dosate nel tempo e forse di questo ogni tanto ti lagni perché giustamente vorresti avere qualche garanzia in più.

Oroscopo Acquario

Avevo già detto agli inizi di quest’anno che stava maturando una forte agitazione che poteva facilmente tradursi in trasgressione, in desiderio di fare cose diverse dal passato. Ecco perché non dico via libera, perché abbiamo parecchi pianeti contrari. In questo momento puoi anche fare un lavoro interessante che é iniziato da pochi anni, ma c’é un blocco!

Oroscopo Pesci

Quello che facevi l’anno scorso potresti non farlo più, o potrebbero cambiare alcuni ruoli tanto che quelli più coraggiosi potrebbero anche pensare di chiudere un certo percorso. In amore ci sono stelle neutrali: spero che tu abbia un partner che riesce a capire questa tua grande frenesia!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

