Paolo Fox e l’Oroscopo del giorno: giovedì 27 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 27 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Giovedì 27 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Puoi contare su una buona posizione della Luna; certo, non basta per recuperare tutto quello che é stato perso nei primi mesi dell’anno, pazienza compresa! In ogni modo, é già qualcosa sapere che ti trovi in una condizione di minor ribellione: a volte agisci troppo di fretta e ti metti nei guai da solo!

Oroscopo Toro

In queste 48 ore centrali della settimana dovrai inevitabilmente parlare di soldi o magari spendere qualche soldo in più, contestare un conto. Attenzione se c’é un’azienda un gruppo a cui devi dei soldi o che ti chiede soldi che in realtà non devi dare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vivi nella confusione! In queste 48 ore è possibile anche assistere a qualche ritardo. Tu ce la metti tutta per fare le cose, e tra l’altro avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore per fare tutto quello che hai in mente! Purtroppo anche in amore é difficile avere la giusta pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se é successo una sorta di caos, se c’é stata bufera in amore, non é perché l’amore manchi ma forse perché hai avuto anche più stimoli e non hai ancora saputo cosa scegliere. Qui mi riferisco soprattutto alle persone che hanno vissuto due storie o magari sono indecise tra passato e presente.

Oroscopo Leone

Giornata attiva per quanto riguarda i rapporti interpersonali. E’ importante ricordare che queste sono giornate molto utili per emozionare il tuo cuore, ancora di più da Settembre quando Venere assumere un aspetto molto particolare per quanto riguarda il tuo segno.

Oroscopo Vergine

Anche tu che solitamente sei piuttosto tranquillo, all’apparenza rigoroso nelle scelte, ordinato e programmato in tutte le cose che fai, puoi avere attimi di sbandamento che potrebbero riversarsi in amore. Cerca di non affaticarti troppo!

Oroscopo Bilancia

Che tu abbia bisogno di certezze lo sto ripetendo da un pò, ma per fortuna questo é un segno d’aria, quindi quando ci sono le giuste occasioni riesce anche a staccarsi dai pensieri negativi e a vivere in maniera un pochino più leggiadra!

Oroscopo Scorpione

C’é da dire però che quest’anno ti sei trovato un pò più solo nel fare le cose oppure sei proprio tu che non volevi stare nella massa. Tanti avranno anche il coraggio di dire no, se non ci sono le richieste e le risposte giuste!

Oroscopo Sagittario

Questa Luna nel segno ti rende molto forte! E spero proprio che questa energia continui, grazie anche al buono aspetto di Marte! Queste sono giornate illuminanti, tanto che in questi due giorni potresti ricevere una bella risposta o comunque semplicemente sentire maggior vigore dentro di te.

Oroscopo Capricorno

Tra venerdì e sabato prossimi cercherai di mettere punti fermi nella tua vita! In amore Agosto non é che sia stato proprio un mese di grande vicinanza; quindi, se ami una persona é stata lontana, ma fortunatamente Settembre riavvicina.

Oroscopo Acquario

Finalmente ritrovi un pò di tranquillità! Lunedì e martedì, infatti, sono state giornate confuse, poi questo é un periodo in cui c’é tanta confusione anche attorno a te. E se c’é una cosa che detesti é proprio stare in mezzo a troppa gente.

Oroscopo Pesci

Poi se in questo periodo devi riorganizzare il lavoro o la ripresa di Settembre, al momento sembri piuttosto contrariato, anche perché esci da un pesante blocco di lavoro. Sei piuttosto pensieroso: in amore tutto questo potrebbe costare un minimo di irritabilità in più.

In caso contrario, vi ricordiamo che l'appuntamento è con l'oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

