Paolo Fox e l’Oroscopo del giorno: le stelle di giovedì 6 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 6 agosto 2020.

Paolo Fox oggi, Oroscopo di giovedì 6 agosto 2020

Giovedì 6 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ tempo che tu metta in ordine i tuoi conti. Certo, questo è un oroscopo generico, ma posso dire che chi ha una situazione di lavoro difficile, chi ha un problema legale, deve risolverlo attentamente perché é da qualche mese che qualcosa non va. Alcuni di voi si sono sentiti al centro dell’attenzione ma in modo sbagliato! C’é chi deve addirittura difendersi da un’accusa.

Oroscopo Toro

Inizia un momento migliore! Questa giornata di giovedì funziona meglio rispetto a quelle di martedì e mercoledì: ti senti un pochino più forte, ma ciò nonostante l’aspetto economico della tua vita prende il sopravvento su tutto, in particolare se ci sono questioni di lavoro o anche di casa da mettere a posto. In amore, da venerdì inizia una fase positiva, ma per ora cerca di non fare troppo e di non stancarti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa parte centrale della settimana ti trovo frastornato e nervoso. Per le prossime 48 ore sarà meglio non soffermarsi troppo sui particolari ed evitare piccole crisi che possono nascere nel legame con gli altri. Se una storia d’amore é nata o si é rafforzata negli ultimi sei mesi, può continuare, tuttavia metto in guardia dai rapporti con Ariete, Cancro e Bilancia perché forse sono stati ‘minati’ nel tempo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai un gran bisogno di ritrovare serenità, di ritrovare anche il gusto delle cose semplici, del sapore schietto della vita! Non é facile mantenersi lontani da arrabbiature e nervosismo. Se lavori di anno in anno potresti essere in disaccordo sul rinnovo di un contratto. Giove e Saturno in opposizione, per fortuna per poche settimane, daranno l’opportunità a tutti di chiudere qualcosa che non funziona.

Oroscopo Leone

Ti liberi dell’opposizione della Luna! Possiamo dire che sono in arrivo giornate migliori: se riesci a vedere più gente, e magari tra queste persone riesci anche ad individuare quella che potrebbe essere importante per te, questo Mercurio nel segno ti invita a non esitare, a sviluppare incontri, perchè Agosto e Settembre sono mesi ideali per le relazioni.

Oroscopo Vergine

A partire dal 20 di questo mese ci sarà un incremento nelle questioni di lavoro. Almeno fino a Ferragosto puoi concederti un pò di vacanza! Ricorda sempre che l’amore e’ sempre molto importante nella tua vita; anche se c’é stato un momento di grande difficoltà, penso che tu possa recuperare perché é un periodo in cui nonostante i gravi problemi finanziari ed economici di tutti, alcuni segni (come il tuo) possono farcela meglio, possono sopravvivere meglio.

Oroscopo Bilancia

Questo é un cielo molto particolare: questo Agosto e’ un mese quasi fastidioso. Spero che tu lo possa trascorrere in vacanza, spero che tu stia facendo cose divertenti, però siccome c’é stata tanta difficoltà, nel lavoro come in amore, non vedi l’ora che si arrivi a Settembre o ad Ottobre per capire cosa devi fare, dove devi stare, con chi devi rapportarti.

Oroscopo Scorpione

Sei in netto recupero rispetto a lunedì e martedì. Queste 48 ore ti danno parecchio coraggio, però devo dire che dal punto di vista economico, almeno per le prossime due settimane non ci sono grandi prospettive, al punto che ci sarà anche qualcuno che cercherà di risparmiare. Non risparmiare tempo, invece, in amore perché venerdì Venere inizia un transito molto dolce che potrebbe coinvolgere anche chi cerca occasioni particolari!

Oroscopo Sagittario

Sei sempre molto disponibile nei confronti degli altri al punto che ogni tanto fatichi a ritagliarti un pò di spazio per te stesso. Mercoledì e giovedì sono due giornate in cui puoi sentirti lontano dagli altri, ma solo perché hai bisogno di ricaricare te stesso! Attenzione al nervosismo, attenzione a questioni che riguardano la casa e soprattutto il lavoro: se lavori anche ad Agosto, in queste 48 ore potresti anche perdere le staffe!

Oroscopo Capricorno

Si viaggia verso un periodo più tranquillo, ma per essere davvero sereni bisogna eliminare radicalmente tutto quello che porta agitazione. Ho spiegato in altre occasioni che se negli ultimi mesi si é chiuso un rapporto di collaborazione e si sta aprendo magari un contatto con un’altra dimensione lavorativa, non devi preoccuparti perché é un incremento in positivo.

Oroscopo Acquario

Chi conosce una persona del tuo segno sa quanto sia disponibile nei confronti di tutti ma sa anche che ogni tanto scompare, che ogni tanto ha bisogno di recuperare se stesso. Consiglio lunghe passeggiate in posti in cui non ci sia tanta gente. E’ un momento di riflessione sia in amore che sul lavoro non ci sono grandi stelle, in qualche modo dovresti inventarti una nuova possibilità: c’é persino chi pensa ad un cambio radicale, ad un’operazione che in qualche modo possa cambiare la vita.

Oroscopo Pesci

Le intuizioni non mancano, visto che la Luna si trova proprio nel tuo segno. Quante volte ho spiegato che sei una persona estremamente sensibile e molto portata per i sentimenti: anche quelli che vogliono apparire più burberi, più freddi nei confronti dell’amore, nascondono solo la paura di soffrire.

