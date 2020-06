Paolo Fox e l’Oroscopo delle stelle di oggi: venerdì 12 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 12 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox oggi: Oroscopo di venerdì 12 giugno 2020

Venerdì giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata porta risorse interessanti, anche se non abbiamo ancora una grande forza. La realtà è che tu stai navigando a vista, stai cercando anche di ricompattare l’amore, di vivere qualcosa di interessante in vista dei prossimi mesi. Domenica la Luna sarà nel tuo segno e questo vuol dire che domenica sarà anche la giornata migliore per chiarire cosa c’é che non va in amore!

Oroscopo Toro

Hai iniziato la settimana in maniera pesante e va ricordato che dal punto di vista fisico, la chiusura della scorsa settimana è stata nervosa. No alle imprudenze, no alle tensioni! Per fortuna rispetto a 24 ore fa c’è un ottimo recupero, quindi non ti devi arrabbiare se ogni tanto ci sono momenti no. E’ chiaro che questo è un anno di crescita, ma proprio per questo motivo a volte ti mette alla prova, sia nel lavoro che in amore!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarà meglio evitare discussioni, sarà meglio evitare polemiche! In ogni modo sei molto forte, continui ad avere una bella energia: per questo venerdì voglio darti anche cinque stelle di fortuna, una fortuna intesa come capacita’ di contattare gli altri, di ottenere un buon accordo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In certe giornate sei libero di amare, anche se molto spesso hai anche delle preclusioni, delle remore, ed è anche giusto che sia cosi perché sei una persona talmente attenta ai sentimenti che non ti accontenti di poco. Queste due giornate, venerdì e sabato, sono accompagnate da una bella Luna favorevole che mi parla di sentimenti interessanti, di relazioni che possono andare lontano!

Oroscopo Leone

Dovresti staccare la spina! Non voglio ripetere il solito discorso dell’imbarazzo che provi riguardo le questioni di lavoro o economiche, vorrei parlare un pò di più di sentimenti, anche perché domenica avremo una bella Luna favorevole. Il mio consiglio, tra venerdi e domenica, é che una relazione magari occasionale o un piccolo divertimento siano da preferire. Cerca di distrarti!

Oroscopo Vergine

Di recente è capitato che non sei tanto tu ad avere problemi quanto le persone attorno a te! Forse perché stai ottenendo quello che altri non sono riusciti ad ottenere. A volte bisogna toccare il fondo per risalire, ed è questo quello che ti è capitato negli ultimi tre mesi. Quindi, probabilmente adesso sei molto in vista, e proprio per questo anche un pochino invidiato.

Oroscopo Bilancia

Tu sei sempre attenti ai dettagli, forse anche troppo! Dal punto di vista dell’estetica e dell’esteriorità sei sempre vincente: a te piace apparire bene e comunque ci tieni anche ad avere attorno a te una buona armonia. E l’armonia non è fatta solo di cose belle è fatta anche da persone belle! Ora sei alla ricerca di chi sia in grado di darti tranquillità.

Oroscopo Scorpione

Si può contare su questa Luna! In queste 48 ore, venerdì e sabato, hai un cielo decisamente molto interessante. E in fondo questo è anche un bene perché se guardo le stelle di martedì e mercoledì sappiamo che questa è stata una settimana partita male, ma ora ci si può riconciliare!

Oroscopo Sagittario

Sei veramente molto polemico! Quando qualcuno non ti dà quello che vorresti oppure quando hai in mente un grande progetto ma senti che attorno a te non c’é la giusta collaborazione, puoi dare un pochino in escandescenze! Quindi, in queste giornate ti consiglio di stare tranquillo.

Oroscopo Capricorno

Sei pensieroso ma anche produttivo: in questi giorni sei talmente preso tante responsabilità da non sapere a chi dare i resti! Purtroppo, Giugno e Luglio saranno due mesi in cui vivrai una situazione un po’ ambigua per il lavoro, per le collaborazioni, perché fino all’ultimo minuto è probabile che tu non sappia cosa fare, dove andare

Oroscopo Acquario

Se c’é qualcosa di cui hai bisogno in questo periodo è di ampliare i tuoi orizzonti! Questa è una giornata che riesce a dare qualcosa di più: avere cinque stelle di forza ti spinge a maturare progetti, a vivere relazioni importanti ed iniziare a pensare al futuro in maniera molto positiva.

Oroscopo Pesci

Puoi contare su una Luna molto importante! Vorresti che alcune persone che ti hanno fatto del male, che non hanno riconosciuto i tuoi meriti, sparissero dalla circolazione! Parlo soprattutto a coloro che hanno un profilo sociale: se appartieni a questo segno non è vero che quando qualcuno ti critica tu fai finta di nulla! Sembra che tu non osservi, che non ascolti niente, in realtà ci resti un pochino male!

