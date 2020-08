Paolo Fox e l’Oroscopo di oggi: domenica 23 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 23 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 23 agosto 2020

Domenica 23 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata faresti meglio a contare fino a dieci prima di dire cose che possono essere usate contro di te, faresti meglio a parlare solo se strettamente necessario. Lo ripeto: si può dire che tutto quello che dici si può ritorcere contro di te! Tu hai una grande qualità, sei molto sincero anche a costo di pagare pegno per quello che dici, però ci sono giornate in cui forse é meglio essere un pochino più cauti.

Oroscopo Toro

Se ci sono problematiche da affrontare sarà meglio parlarne. C’é da dire che dal punto di vista fisico sei molto provato cosi come dal punto di vista mentale: spero che tu possa fare al più presto una vacanza! I pensieri riguardanti i soldi e la casa sono stati molto pesanti negli ultimi tempi e persino chi sta in vacanza in questi giorni non è del tutto rilassato!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna favorevole: posso pensare che questo sia un momento importante anche per quanto riguarda gli incontri! Se c’é una cosa che ami é conoscere gente, perché a te piace parlare, confrontarti. E’ difficile trovare una persona del tuo segno che parla poco. Ed in questo momento ha via libera nel parlare e nell’esprimere al meglio i tuoi sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nonostante continui ad avere buone stelle, visto che Venere transita nel tuo segno, sembri un pò contrariato in amore. Anche nei momenti migliori, per provare l’efficacia di un amore e la tenuta di un sentimento, metti alla prova te stesso e gli altri, quindi potresti anche iniziare a fare i capricci in amore o sfidare il partner per vedere fino a che punto segue il tuo discorso. Potresti mostrarti arrabbiato anche se arrabbiato non sei!

Oroscopo Leone

Questa giornata prevede una battuta di arresto: la realtà é che questo é un periodo talmente pieno di problemi e di iniziative nella mente che non stai fermo un attimo! L’unica cosa che devo chiederti, soprattutto se nel lavoro desideri cambiare, é di non fare progetti troppo faraonici perché c’é una difficoltà nel trovare l’aiuto finanziario, perché per quello che vorresti fare non hai le risorse giuste.

Oroscopo Vergine

Questa settimana si chiude in maniera molto interessante: con Giove e Saturno favorevoli, i liberi professionisti, le persone che negli ultimi mesi hanno già maturato qualche opportunità, non devono fermarsi proprio ora! Ci sono dei periodi nella vita in cui tutto combacia.

Oroscopo Bilancia

Con la Luna nel segno questa é una giornata che parte in maniera forte, perché l’emotività é importante per te! Tu giudichi anche le emozioni degli altri ma quando sei pieno di dubbi questa emotività diventa ansia: il rischio di trascinare polemiche in amore oppure di tornare a casa esausti é piuttosto alto!

Oroscopo Scorpione

Posso dire che questo é un weekend ad alto voltaggio per gli incontri, con una domenica estremamente intrigante. Tu sei molto critico nei confronti dell’amore, tu che in certi casi hai chiuso le porte ad un sentimento, questo non vuol dire che tu non possa vivere una grande passione.

Oroscopo Sagittario

Devi iniziare a guardare al futuro in maniera ottimista! Tra l’altro posso dire che Settembre sarà un mese importante in particolare modo per le relazioni: tutto quello che la prima parte dell’anno ha eliminato ora può ripartire, può rinascere!

Oroscopo Capricorno

Che in questi giorni tu sia molto nervoso é sotto gli occhi di tutti, ma la fine di questa settimana é positiva. Se hai già avuto una crescita di consensi, se hai già avuto buone opportunità o anche se è chiuso un progetto, un programma, sappi che siamo all’inizio di una nuova occasione! Quando si taglia un progetto all’inizio si sta male ma poi nascono nuove gemme.

Oroscopo Acquario

Se ci sono problemi faresti meglio a parlare. Sembri molto stanco! Posso dire che a qualsiasi età hai bisogno di vivere emozioni nuove: il tuo é il segno della trasgressione, del cambiamento, ma quanti di voi si sentono le mani legate? Potresti aver iniziato un progetto qualche anno fa e ora divenirne schiavo!

Oroscopo Pesci

In queste due giornate del weekend potresti vivere una bella emozione: cosi come giovedì è stata una giornata pesante, cosi come venerdì è probabile che sia nata qualche intolleranza, qualche intemperanza in amore, posso dire oggi le coppie che vogliono recuperare potranno farlo.

