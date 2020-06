Paolo Fox e l’Oroscopo di oggi: le previsioni di domenica 14 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 14 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: domenica 14 giugno 2020

Domenica 14 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Festeggiamo questa giornata con la Luna nel tuo segno e Venere favorevole! Però, quante dispute nel lavoro, quante tensioni! Tu stai portando avanti un progetto ma ci sono questioni legali e finanziarie da risolvere, forse anche qualche malelingua.

Oroscopo Toro

Dopo una settimana pesante, quella passata, e dopo giornate veramente difficili almeno fino a giovedì, ora l’importante è rilassarsi! Questo è un anno interessante, un anno che soprattutto durante l’estate porterà qualcosa di nuovo, però ci sono anche delle giornate no.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avere finalmente una Luna favorevole significa parlare con soddisfazione! Questa domenica parla anche di vigore, di forza ritrovata, di vantaggi e soluzioni. Venere in astrologia rappresenta l’amore ed è ancora nel tuo segno. Fatto evidente che per alcuni di voi, i più fortunati, famiglia e figli sono diventati un riferimento che fino a qualche tempo fa forse era sottovalutato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei un pò agitato in una giornata che sembra molto pesante, assomiglia tanto a quella di lunedì scorso. Questa settimana, insomma, è iniziata in maniera faticosa e finisce in maniera un pò sbandata. Non vorrei che qualche appuntamento saltasse, assieme ai tuoi nervi che sono molto stuzzicati!

Oroscopo Leone

E’ una giornata vigorosa, una domenica da passare in mezzo alla gente, nei limiti del distanziamento sociale, 24 ore comunque molto attive. Con questa Venere favorevole gli incontri del periodo sono importanti; tra l’altro, nonostante Saturno opposto provochi sempre troppe tensioni e problemi dal punto di vista relazionale e personale, si può andare avanti.

Oroscopo Vergine

Sei libero dall’opposizione della Luna! Questa domenica invita al relax, anche se per te il vero e proprio relax non esiste. Perché dico questo, perché la tua mente è sempre in lavorazione, lavora la mattina, lavora la sera, lavora la notte.

Oroscopo Bilancia

Che tu sia pensieroso lo si vede già dal mattino, perché potresti iniziare questa giornata non dico allontanando qualcuno ma mostrando il muso. E quando lo fai é perché hai ricevuto un comportamento non consono, quando una persona si rapporta a te in modo un pò brutale, quando manca quell’eleganza, quella civiltà e quell’educazione che giustamente pretendi dagli altri.

Oroscopo Scorpione

Sei un pò meno forte rispetto agli ultimi due giorni, però questa è una domenica di recupero, specie rispetto alle giornate di inizio settimana. E dalla seconda metà di Giugno ormai prossima, si può iniziare a pensare a qualcosa di nuovo. Chi è in attesa di una novità, di un contratto, di un accordo, avrà Mercurio ancora favorevole fino a Luglio.

Oroscopo Sagittario

Questa è una domenica che devi vivere al meglio. E tu sai cos’é meglio per te: avere delle persone attorno sorridenti! Cerca di muoverti ora, visto che non ci sono più le limitazioni degli ultimi mesi che tanto hanno pesato nella tua vita. Tu ami la libertà! Ora bisogna cercare di superare gli ostacoli, anche se non tutti potranno permetterselo: dipende dall’età, dalla forza fisica.

Oroscopo Capricorno

Sei un pò troppo agitato! Sei protagonista di una domenica non cosi effervescente: consiglio di passare la giornata in maniera tranquilla. Magari sabato avevi pensato di fare delle cose che oggi non sono realizzabili, ma se sei circondato da persone piacevoli, stai anche bene in casa o comunque accanto a persone che ami.

Oroscopo Acquario

Sei molto forte in una domenica che inizia a dare buone prospettive. La cosa strana è che quello che non hai fatto per anni, adesso sembra impellente! E lo sarà ancora di più per le persone che ti circondano. A parole avevi detto da tempo di voler cambiare, e adesso improvvisamente vuoi organizzare una trasformazione della tua vita.

Oroscopo Pesci

A volte la confusione regna sovrana nella tua vita perchè anche tu vivi delle disillusioni in amore! Ad esempio sei molto bravo a consigliare agli altri, ma non sei molto bravo a consigliare te stesso! E’ probabile che negli ultimi tempi tu abbia privilegiato delle situazioni che ti sembravano importanti e che ora non lo sono più.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento