Paolo Fox e l’Oroscopo di oggi: sabato 27 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 27 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Sabato 27 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quindi, dal punto di vista fisico sei un pò stanco già da questa sera, quindi domenica sarà meglio evitare strapazzi. In generale possiamo dire che questo é un periodo che porta lontano, che ha una visione molto libera del futuro. Tuttavia, il fatto che ci siano molti pianeti dissonanti mi invita a credere che tu non sia del tutto contento del lavoro oppure che già da Gennaio la tua attività è altalenante.

Oroscopo Toro

Cerca di non perdere tempo! Se posso darti un consiglio, muoviti entro Novembre: agisci, fai le tue scelte, firma accordi e proponi l’amore, perché poi da Dicembre tutto potrebbe essere un pochino più complicato. Certo, non fare azzardi, non costringere le persone a fare quello che tu desideri.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei molto nervoso, ma questo non significa che tutte le situazioni andranno male! Tra l’altro, ho spiegato più volte che questo cielo promette anche a coloro che si sono fermati di recuperare, entro Luglio. Però c’é qualche disappunto, qualche ritardo; nella tua vita si registra un momento di stop: fai attenzione a non riversare in amore queste difficoltà!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai vivendo con grande passione! Non é un caso perché abbiamo alle porte una Venere che sta per entrare nel segno. Tuttavia, questa é una giornata che comporta qualche piccolo fastidio specie in serata. Ma nel complesso possiamo dire che le emozioni del cuore vincono!

Oroscopo Leone

Questo è un cielo ancora molto vigoroso a livello di amicizie, di amori. Non so quanti potranno permetterselo, però coloro che vogliono ritagliarsi una pausa di relax, organizzare magari un incontro, un piccolo viaggio, dovrebbero muoversi.

Oroscopo Vergine

Avere la Luna nel segno é un indizio di forza, forse anche una garanzia per raggiungere un primato che per quanto riguarda lavoro e questioni pratiche sarà davvero importante. Ora noi pensiamo che l’oroscopo buono favorisca il lavoro, quindi più lavoro e più sono felice! Invece, chi vuole potenziare il proprio sentimento, conoscersi, approfondire delle tematiche nuove, ora è molto ispirato e potrebbe anche prendere uno spazio tutto suo per riflettere.

Oroscopo Bilancia

Mi auguro che prometta bene anche in amore, visto che con Venere favorevole hai molte opportunità in più. Hai bisogno di una persona dolce al tuo fianco perchè se guardiamo le stelle dell’attività posso dire che ora hai perso dei soldi oppure devi recuperare. Tra Giugno e Luglio ci sarà anche chi dovrà chiedere un piccolo aiuto.

Oroscopo Scorpione

Sei all’arrembaggio in un fine settimana che può portare qualcosa di più! Agosto potrebbe essere il mese dell’amore ritrovato, delle amicizie conquistate, delle relazioni che diventano un riferimento. Ecco perché ti invito a parlare, ad esprimerti ora che Mercurio e Sole sono favorevoli.

Oroscopo Sagittario

Giornata un pò sottotono: il consiglio é quello di non prestare il fianco alle polemiche, perché poi invece domenica abbiamo un oroscopo decisamente migliore. In questo periodo parlare di sentimenti é importante, e bisogna essere molto chiari: chi ha sbagliato, chi ha tradito o chi ha subito un tradimento o comunque non ha più il buon contatto che c’era prima con il partner, deve cercare di recuperare.

Oroscopo Capricorno

La Luna é favorevole ma questa sera ci sarà un piccolo calo dal punto di vista emotivo. Seguire il tuo istinto e il tuo ragionamento non é facile, perché a volte quello che pensi lo tieni dentro di te e quindi le persone che stanno ti attorno ti trovano molto riflessivo e sfuggente.

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana cresci in termini di vitalità, di forza. Se al tuo fianco c’é la persona giusta puoi anche pensare ad un cambiamento di vita epocale e io quasi quasi lo consiglio in vista della fine dell’anno e degli inizi del prossimo: quello e’ un periodo che segnerà una grande trasformazione: che arrivi dall’esterno o che parta da te stesso non conta: l’importante e’ capire che molte cose non saranno più come prima!

Oroscopo Pesci

Anche nel rapporto d’amore e nelle relazioni interpersonali può capitare la giornata no: da chi é in crisi o lontano dal partner a chi semplicemente non capisce le emozioni del momento. Ci sono tante cose che non sono chiare e ritengo anche che alcuni di voi si stiano colpevolizzando per non avere fatto certe scelte.

