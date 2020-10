Paolo Fox, l’Oroscopo di oggi: giovedì 29 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 29 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo oggi Paolo Fox: giovedì 29 ottobre 2020

Giovedì 29 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata sei molto forte e tenace al punto da diventare addirittura estremamente testardo. Ecco l’unico lato debole di questo segno é legato proprio alla testardaggine, perché a volte ti trovi a pensare delle cose in maniera molto veloce e a fare scelte che non sono cosi ragionate. In amore ci vuole un pò di attenzione e prudenza.

Oroscopo Toro

Devi cominciare a pensare al futuro in maniera un pochino più stabile: ora non é che tu non abbia idee stabili e durature, ma attorno a te é cambiato tutto! C’é da rivoluzionare il lavoro, c’é da riprogrammare un pò tutta la propria vita. In situazioni del genere, a volte é normale sentirsi nel caos più completo: serve attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dopo un paio di giorni pesanti, in queste 24 ore torna una buona stabilità. Io ti invito sempre a guardare quello che sarà dalla seconda metà di Dicembre, perché a partire da quel periodo, precisamente dal 17 Dicembre, inizierà una fase molto importante che potrebbe rinnovare tutta la tua vita, attività compresa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sono giornate pensierorose , 48 ore in cui dovrai riflettere con molta attenzione sulle cose da fare, al punto che se ci sono delle perplessità in casa, in famiglia e in amore, potrebbero riemergere, tornare a galla. Quindi, consiglio di muoverti coon prudenza soprattutto se ci sono dei pregressi sentimentali poco chiari!

Oroscopo Leone

Va ricordato ancora una volta che non bisogna fare il passo più lungo della gamba e che l’anno prossimo, con molti pianeti opposti, sarà l’anno in cui si deciderà addirittura se cambiare vita oppure no.

Oroscopo Vergine

Bisogna ricordare che questo é un periodo importante anche per tutti coloro che vogliono vivere una sfida, per tutti coloro che vogliono innamorarsi. Per quelli che hanno già un amore importante ricordo che i prossimi mesi possono aiutare a convalidarlo, a renderlo ufficiale.

Oroscopo Bilancia

Che tu sia un pochino più afflitto e nervoso é sotto gli occhi di tutti! Tu sai che questa posizione planetaria complessa sarà finalmente disgregata dalla seconda parte di Dicembre, ma prima di allora devi ritrovare il tuo ruolo, la tua identità, forse anche un amore!

Oroscopo Scorpione

Devi anticipare i tempi perché le giornate tra venerdì e domenica potrebbero essere un pochino faticose. Quindi, tutto quello che stai facendo in questo momento deve essere gestito al meglio senza tanta confusione. Devo ricordare che già questa sera potresti sentirti un pò sottotono, raccomando prudenza!

Oroscopo Sagittario

Sei pieno di vitalità, di vigore, una forza che é mancata nella prima parte dell’anno. Fortunatamente Venere favorevole a partire da domani significa risvegliare alcune passioni ma in certi casi significa anche dire la verità.

Oroscopo Capricorno

Sei un pò agitato in queste due giornate, poi si recupera da sabato. Voglio ricordare che questi giorni tre giorni sono un pò conflittuali per quanto riguarda le emozioni e quindi anche tu potresti improvvisamente sentirti contro qualcuno, vivere delle sensazioni un pò di disagio. In amore serve la massima attenzione!

Oroscopo Acquario

Al momento é importante fare qualcosa di diverso! A volte nella vita il destino ci regala qualche sorpresa non sempre valida: per esempio si può cambiare vita quando tutto attorno a noi non é più come prima, quando ci sono dei problemi personali o fisici che ci impongono a rivedere alcune scelte.

Oroscopo Pesci

Anticipo fin da ora che il prossimo fine settimana sarà davvero importante: sabato e domenica, infatti, si rivelano già delle giornate di grande forza grazie ad un Mercurio ottimo. Le tue idee valgono e saranno da presentare a tutte le persone che possono regalarti qualcosa di più.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

