Paolo Fox, l’Oroscopo di oggi: le stelle di domenica 31 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 31 maggio 2020.

Paolo Fox oggi, Oroscopo di domenica 31 maggio 2020

Domenica 31 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con Saturno, Venere e Mercurio in buon aspetto, questa domenica potrebbe già creare quella circostanza positiva che riguarda i sentimenti e le relazioni che in qualche modo stai aspettando da tempo. Infatti, soprattutto a livello relazionale, amicale, amoroso, questo è un periodo di recupero! Non posso dire che la stessa situazione impetuosa ci sia per le questioni di lavoro: anzi, ci sono dei contrasti, forse delle vertenze e qualcosa che va chiarito!

Oroscopo Toro

Avrai un buon fine settimana, baciato da una Luna interessante; queste 48 ore dovrebbero essere estese, ideali per amare e fare qualcosa di divertente. Con questo Marte in buon aspetto, il consiglio è quello di non sottovalutare tutti i progetti in vista dell’estate, che saranno piuttosto fruttuosi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Attenzione alle piccole dispute che possono nascere anche per motivi banali: queste 48 ore portano piccole tensioni e magari anche un lieve calo fisico di cui bisogna rendersi conto. Nei rapporti con gli altri ci vuole prudenza; forse anche in questo settore c’é un lieve calo di energia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per te è molto importante vivere in maniera libera, anche per quanto riguarda i sentimenti. Per fortuna, ora che Saturno non è più opposto si possono fare progetti importanti. Se hai in corso una certa trattativa conviene mediare, non giocare a braccio di ferro! Si perché in questo momento, con Giove in opposizione, non è il caso di forzare troppo il destino.

Oroscopo Leone

Avere Saturno in opposizione indica sempre una lotta, ma da questo punto di vista la lotta può essere anche stimolante, perché ricordiamo che di solito ti muovi ed agisci proprio quando devi raggiungere uno scopo. Spesso in amore, ma anche nel lavoro, poni a te stesso degli obiettivi quasi irraggiungibili, proprio perché ti piace sfidare la sorte e andare sempre più avanti!

Oroscopo Vergine

La Luna è nel tuo segno! Hai una grande forza che riveli alle persone che hai attorno. Purtroppo, gli ultimi dieci giorni sono stati pesanti sul piano emotivo e fisico, ma piano piano stai recuperando terreno ed energia. Inoltre, ricordo che se non si è ancora manifestato qualcosa di buono, succederà presto.

Oroscopo Bilancia

Nei mesi di Giugno e Luglio sarà molto importante mettere a posto alcune questioni di soldi e certi contenziosi aperti da tempo, perché purtroppo devo dire che dal punto di vista lavorativo e in qualche modo di prospettiva in vista del futuro, questo non è un’oroscopo eccellente, nel senso che bisogna riparare a qualche danno, bisogna mettere a posto qualcosa.

Oroscopo Scorpione

Nonostante le grandi perplessità degli ultimi tempi, in questo weekend il tuo segno è più favorito. Quest’opposizione di Urano da molti mesi sta effettuando una sorta di grande trasformazione, sta cercando di inserire un cambiamento nella tua vita. In ogni modo hai una bella forza: sono 48 ore importanti!

Oroscopo Sagittario

In questa domenica sei molto indolente, forse addirittura un pò agitato. Sarà che hai risentito in maniera davvero pesante degli ultimi due mesi, fatto sta che nelle relazioni con gli altri c’é qualcosa che non va. In amore, quest’agitazione si sente di più: queste 48 ore del weekend sono da prendere con le pinze!

Oroscopo Capricorno

Devi andare avanti con energia e forza! I segni di terra sono più favoriti quest’anno, va detto però che dei tre segni di terra, il tuo è quello più lento nel fare scelte, ed è anche quello più diffidente! Quindi, anche in un periodo positivo ed interessante come quello che stiamo vivendo, è normale vivere tutto in ritardo. L’unica cosa che non bisogna fare è essere pessimisti!

Oroscopo Acquario

Avere Urano in aspetto particolare e Saturno nel segno indica anche la realizzazione di un sogno che si era coltivato da tempo! Ecco perché a me piace questo cielo, e penso proprio che tu abbia una grande opportunità! In questo momento, con il partner giusto con un amico o una persona che ti interessa, potrai realizzare molto entro l’estate!

Oroscopo Pesci

In questo fine settimana l’amore non parla chiaro! E tu stesso ti senti in una condizione di grande stress che dovresti cercare di limitare: il consiglio che devo darti è quello di essere un pochino cauto in tutto, soprattutto nei rapporti in cui ci sono state incomprensioni. Bisogna essere accorti!

