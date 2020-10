Paolo Fox, l’Oroscopo di oggi: le stelle di sabato 10 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 10 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox: Oroscopo di sabato 10 ottobre 2020

Sabato 10 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete ancora molto tesi, nervosi: posso immaginare che, come é già accaduto nel recente passato, se c’é qualcosa da dire tu possa parlare! E quando parli sei sempre sincero e riveli tutto quello che non va! Attenzione perché negli ultimi mesi qualche rapporto potrebbe essere messo in crisi, forse ci sono divergenze in famiglia o sul lavoro, su come amministrare denaro o fare scelte.

Oroscopo Toro

Molti di voi avranno modo di ritornare a pensare all’amore in maniera positiva. Non é stato facile concentrarsi, non é stato facile vivere i sentimenti maniera serena, ma questo fine settimana aiuta. Inoltre, Venere é già attiva, quindi possiamo parlare di un periodo in cui qualcuno riscopre l’amore, ritrova l’amore dopo una crisi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Queste potrebbero essere ore un pochino più pesanti. Torna qualche dubbio in amore! Non é detto che ci sia proprio una crisi, ma probabilmente bisogna solo cercare di capire cosa c’é che non va in un rapporto. Diverso il discorso per il lavoro, dove ogni giorno é una conquista, ogni giorno é una grande fatica. Molti di voi devono cercare anche di limitare le spese, di risparmiare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo é decisamente un periodo di grandi rivelazioni, nonché di parziale recupero. Nonostante Giove e Saturno in opposizione, che come al solito rappresentano un blocco nel lavoro che sarà superato con adeguate proposte a partire già da Gennaio, in ogni modo riesci ad assorbire dall’esterno tante emozioni, ma non solo.

Oroscopo Leone

Devi fare chiarezza in te stesso e con gli altri! Ora c’é parecchia agitazione per una situazione professionale che sta per sbloccarsi, anche se solo a tempo determinato. Agli inizi del mese c’é stato un piccolo o grande problema e stai ancora cercando di superarlo.

Oroscopo Vergine

Ecco una giornata molto interessante. Favorite le sperimentazioni, favoriti i progetti: é un periodo molto utile per i sentimenti. Nelle passate settimane qualcuno ha avuto anche la possibilità di riportare in auge il proprio lavoro, di iniziare una sperimentazione che avrà buon esito nel prossimo futuro.

Oroscopo Bilancia

Non posso certo dire che questa giornata sia il massimo della vita; continua il lieve calo fisico, continuano certe piccole difficoltà. Nulla osta al recupero dei sentimenti a partire da fine mese, ma per ora c’é una tensione che si legge nel cielo, che potrebbe anche creare qualche disturbo in famiglia.

Oroscopo Scorpione

C’é bisogno di conferme! Devo dire che ultimamente hai vissuto un periodo importante a livello di nuove acquisizioni, di progetti e sensazioni. Questo periodo aiuta tutti coloro che vogliono vivere una bella storia, anche dopo una separazione. Ricordo che abbiamo una grande forza che si esterna nei rapporti familiari, nei rapporti che in qualche modo riguardano anche gli amori.

Oroscopo Sagittario

E’ una giornata utile per parlare, per chiarire. Senti una grande ribellione dentro di te, ma devi esprimere questa tensione in modo positivo. Nei rapporti con Ariete e Leone potrebbe nascere qualche polemica. Cerca di non replicare a situazioni avute in passato. Per esempio, se c’é da parlare di soldi, di beni di famiglia, può tornare qualche dubbio.

Oroscopo Capricorno

Devo dire che ogni tanto i pensieri sono troppi. Ma in questi giorni abbiamo molti pianeti favorevoli che spingono tutti quelli che devono portare avanti un progetto, che devono studiare prepararsi per un esame. Ora si possono muovere! Anche l’amore può tornare complice dopo una separazione o i disagi di Aprile.

Oroscopo Acquario

No agli azzardi! Tutti quelli che negli ultimi giorni stanno discutendo in continuazione, sanno a cosa mi riferisco. Adesso é un pò difficile trovare le sensazioni migliori. Questo periodo é un pò strano: in certi giorni senti di avere tutto sotto controllo e in altri l’esatto contrario.

Oroscopo Pesci

Anche se al tuo fianco c’é una persona piacevole e positiva, in questi giorni potresti sentirti nervoso, forse perché pretendi di più! In ogni modo questa giornata merita un piccolo premio, merita quattro stelle su cinque di forza.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento