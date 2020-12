Paolo Fox oggi, l’Oroscopo delle stelle di venerdì 18 dicembre 2020

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 18 dicembre 2020

Venerdì 18 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti appresti a vivere un fine settimana che può essere molto interessante. Finalmente abbiamo un Saturno attivo e tra poche ora anche Giove sarà favorevole: dovresti sentire dentro di te una grande voglia di rivalsa. Credi di più nel futuro, stai ritrovando ottimismo, ti senti più forte nei confronti di tutti. Questo risulta molto importante anche per recuperare l’amore.

Oroscopo Toro

Hai vissuto una settimana conflittuale. Devo dire che dagli inizi di Dicembre che qualcosa non va, che ti senti arrabbiato. Possono essere piccole arrabbiature, situazioni difficili da gestire o magari una grande crisi che riguarda la tua vita. I sentimenti devono essere tenuti sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi c’è un bel recupero, ma attenzione sabato e domenica potrebbero tornare piccole tensioni. In amore ci sono sospetti, gelosie, problemi nell’adattarsi ad una situazione nuova, e in casi estremi qualcuno deve anche portare avanti una separazione o magari cercare di evitarla. Crisi, revisione, pensieri! Per quanto riguarda lavoro e studio abbiamo una situazione diversa: ora raggiungerà un obiettivo sarà più facile e lo sarà ancora di più nel 2021.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei finalmente libero dall’opposizione di Saturno e puoi iniziare a fare progetti per il futuro. All’inizio la cosa che cerchi è semplicemente la tranquillità visto che da due anni ormai sei nella centrifuga. Non ti accontenti mai, è probabile che ora stai vivendo una situazione sentimentale piacevole o nel lavoro non ci sono stati tanti scossoni, questo finto adattamento passerà, ma l’importante sentirsi più sereni.

Oroscopo Leone

Da qualche tempo devi difenderti da accuse assurde o comunque non ti trovi più bene all’interno di un certo gruppo. Il fatto di buttare tutto all’aria, voler cambiare vita, ritrovarsi in una condizione diversa rispetto al passato, non è un’esigenza personale ma è proprio il destino che impone un cambiamento. In questo venerdì c’è più vitalità, ma sul lavoro senti di aver dato tanto e di non essere stato ricambiato a dovere. Si impone un nuovo percorso di vita, un nuovo atteggiamento.

Oroscopo Vergine

Hai bisogno di coerenza nella vita! Ecco perchè spesso frequenti persone che sono molto rigorose. Senti che qualcosa non va, d’altronde questa è stata una settimana pesante sul piano psicofisico e quindi ora sarà molto importante cercare di allineare i tuoi pensieri e cercare di risolvere qualche problema avuto nel recente passato. L’amore sembra dimenticato, lontano.

Oroscopo Bilancia

Sono 24 ore di riscossa! In questo venerdì inizia una fase di buon interesse che riguarda il futuro: tutto quello che parte e nasce in questo periodo non deve essere tralasciato. Hai vissuto due anni pesanti ma ora arrivano due anni importanti. Con stelle migliori ti sentirai più tranquillo. Nuove ripartenza, in qualche caso nuove mansioni: si chiude una porta, si apre un portone!

Oroscopo Scorpione

Sei una fase di revisione: questa giornata di venerdì potrebbe portare qualche piccola malinconia. Sei arrabbiato e nervoso perchè pensi anche di dover affrontare delle situazioni che non meriti. E’ chiaro che in casi eccezionali sarà utile anche consultare un esperto. Il 2021 sarà un anno in cui dovrai evitare polemiche, in cui dovrai cercare di rasserenarti.

Oroscopo Sagittario

Sei libero e innamorato! Da sempre il tuo segno rappresenta la libertà, l’emozione e il movimento: per te è importante muoverti non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale. I tuoi rapporti più belli sono quelli che nascono con persone libere di teste o disponibili a cambiare la vita dall’oggi al domani. Hai bisogno di emozioni positive che possono tornare ora che Venere è favorevole.

Oroscopo Capricorno

Non sollevare problemi per nulla! Ricorda che Mercurio da domenica inizierà un transito importante. Torna una certa concentrazione, la voglia di fare e di rimettersi in gioco. Se nel recente passato ci sono stati seri problemi in amore, ora devi dare più spazio ai sentimenti.

Oroscopo Acquario

Tu sei uno spirito libero, ma in questi giorni è molto importante governare quest’energia, cercare di darle forma. I più giovani potrebbero iniziare un nuovo percorso di studi o avere idee molto particolari. Se la famiglia è contraria, se hai a che fare con persone un pò troppo conservatrici, potrebbero nascere degli scontri. Gli ultimi mesi vissuti in maniera così pesante anche a livello fisico, ti hanno insegnato che vivere sereni è più importanti di tutto il resto.

Oroscopo Pesci

In questo momento sarà quanto mai utile fare una verifica sui propri sentimenti! Questo venerdì porta ancora qualche piccola provocazione. Da domenica e dalla prossima settimana tutti quelli che hanno la possibilità di guadagnare qualcosa in più o magari di portare avanti un piccolo progetto, avranno buoni sviluppi. In sordina l’aspetto sentimentale, dove potresti anche essere accusato di comportarti in maniera un pò troppo disorientata. Probabilmente in questo momento sei un pò in crisi con te stesso, devi cercare di risolvere alcuni problemi personali.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento