Paolo Fox oggi, l’Oroscopo delle stelle di venerdì 6 novembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 6 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non é detto che tutti siano sempre pensierosi e incostanti, però al momento ci sono progetti che per ora non possono partire oppure sei rimasto bloccato, e questo un pochino pesa!

Oroscopo Toro

In queste due giornate senti di avere qualche perplessità in meno. Nei rapporti con Gemelli e Cancro si può anche vivere un’emozione migliore. Le persone del tuo segno cercano sempre riferimenti affettivi e anche di amicizia, una sorta di base su cui partire per nuove esplorazioni!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei pieno di vitalità, di idee. Però ricorda che tu puoi avere tutte le idee migliori del mondo ma per realizzarle poi hai bisogno anche di un gruppo che funzioni. In realtà, soprattutto all’inizio della settimana molti di voi si sono dovuti arrabbiare con persone che sul lavoro, in famiglia o addirittura in amore, non collaborano!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Senti che é arrivato il momento di liberarsi di alcuni pesi! Tutti quelli che fino ad oggi hanno mostrato un aspetto docile solo per il quieto vivere, solo per evitare complicazioni, adesso possono diventare anche verbalmente aggressivi! Quindi, se ritieni che una persona ti abbia preso in giro in amore oppure se certe situazioni di lavoro fossero troppo pressanti, adesso potresti dire basta!

Oroscopo Leone

Dal punto di vista lavorativo, però, devi fare attenzione ai nemici e ai passi falsi. Specialmente ai segni Leone e Sagittario, e in qualche modo anche allo Scorpione, consiglio sempre di non fare sempre di testa propria: non perché le idee siano sbagliate ma perché il confronto aiuta sempre. Non puntare grandi obiettivi per il 2021 ma cerca la serenità!

Oroscopo Vergine

Abbiamo un oroscopo migliore e chissà che questo mese di Novembre non sia finalmente il mese delle partenze, dei lanci dei nuovi progetti. In questo momento l’amore potrebbe non essere al centro dei tuoi pensieri, ma non declinarlo!

Oroscopo Bilancia

Bisogna prima pensare a mettere a posto le questioni di casa e di amore e poi penseremo anche all’aspetto pratico della tua vita! Infatti, se molte situazioni inizieranno a cambiare da metà Dicembre, é probabile che già in questi giorni, in amore e nei rapporti con gli altri ci sia qualcosa di più interessante da vivere. Non isolarti!

Oroscopo Scorpione

Puoi vivere un venerdì ricco di emozioni con qualche piccola sensazione negativa riguardante la forma fisica. Da qualche tempo, infatti, sei sottoposto ad un discreto stress. Controlla le emozioni e cerca di evitare situazioni che possano portare nervosismo in casa. Stanchezza serale!

Oroscopo Sagittario

Sei pieno di vitalità, di vigore, di idee, ma forse sei anche pieno di dubbi! Infatti, alla carica di inizio settimana si sostituisce questa giornata non troppo ricca di emozioni. E quando non ci sono grandi novità rischi di annoiarti!

Oroscopo Capricorno

Questo é un periodo comunque importante, perché rispetto alla fine della primavera qualche piccolo passo avanti lo abbiamo fatto, ma c’é da dire che tu non ti accontenti mai! E quando ritieni, a torto o a ragione, che certe situazioni non quadrino, inevitabilmente metti il muso lungo. Giornata stancante, pesante!

Oroscopo Acquario

Sei pieno di emozioni: con questa Venere favorevole, spero che capiti a tutti di innamorarsi all’improvviso, di vivere una bella sensazione, di confermare un sentimento! Qualche tempo fa ricordavo che tutti quelli che sono stati afflitti per quanto riguarda le questioni d’amore, ora possono risvegliarsi!

Oroscopo Pesci

Ricordo che, anche se per poche settimane, nel 2021 Giove sarà nel segno: come ho scritto nel mio libro, il 2021 preparerà il 2022. E’ come se in qualche modo tu dovessi programmare una grande ripartenza che durerà un biennio.

