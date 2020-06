Paolo Fox oggi: l’Oroscopo di sabato 13 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 13 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox Oroscopo oggi: sabato 13 giugno 2020

Sabato 13 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Già senti l’arrivo della Luna nel tuo segno, che avverrà nella serata di domenica! C’é più energia che sarebbe il caso di trasportare direttamente nelle relazioni sentimentali. Quando sei innamorato sei anche testardo! Io penso che non ci sia segno più determinato! Non so se vi é capitato di essere cosi colpiti dal dardo dell’amore dell’Ariete: é molto difficile che tu batta in ritirata finché non ottieni quello che vuoi!

Oroscopo Toro

Finalmente stai riprendendo quota! Posso dire che nella scorsa settimana c’é stato un problema in famiglia, uno spavento, un piccolo fastidio personale; e quindi adesso bisogna recuperare stabilità! A volte non ti rendi conto che sei forte ma anche tu hai bisogno di un pò di energia dagli altri; potresti riceverla anche dalla famiglia o dalla persona che ami.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ un’altra giornata un pochino pensierosa: nulla di grave, però pare proprio che ci sia qualche tensione di troppo. A livello fisico é un buon oroscopo, cosi come per tutti quelli che vogliono portare avanti un progetto perché entro Luglio ci sarà la definizione di qualcosa di buono o un recupero.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Faresti bene a parlare in queste 24 ore di sabato piuttosto che domenica, perché ancora abbiamo una bella Luna favorevole che aiuta i confronti, mentre domenica potrebbe essere una giornata un pò strana anche nelle relazioni interpersonali. Nelle relazioni con Toro, Vergine, Scorpione e Pesci, potrebbero nascere buone intuizioni!

Oroscopo Leone

Sei pronto ad amare! Non voglio fare il solito discorso che sai, che riguarda la tua insofferenza lavorativa o di tipo pratico, ma voglio pensare i sentimenti perché chi non ha una storia la deve cercare, chi ha già una bella storia la può proteggere. E’ veramente un oroscopo importante anche per chi vuole fare passi avanti nelle questioni di carattere familiare.

Oroscopo Vergine

Purtroppo anche in questo sabato resta un pò di tensione: troppe cose da fare, troppe responsabilità! D’altronde sei proprio tu che per vedere tutto preciso, ordinato ed organizzato come ti piace, nella vita ti fai carico di mille responsabilità. In ogni modo, devo dire che col passare degli anni, capisci che è anche bene delegare qualcosa.

Oroscopo Bilancia

Sei in attesa di novità! Devo dire che Giugno e Luglio sono mesi un pò faticosi, soprattutto per chi deve ricevere una conferma di lavoro. In queste 48 ore del weekend, fai attenzione a non riversare tensione in amore: tu sei una persona forte e probabilmente da poco hai convalidato un sentimento.

Oroscopo Scorpione

Situazione astrologica importante, con una bella Luna ed un Marte favorevole! Posso dire che hai veramente una grande qualità, quella di recuperare tono non appena senti l’amore che ti circonda. All’inizio di questa settimana hai avuto delle sensazioni strane e forse sono nate delle polemiche, ma adesso si può recuperare per un fine settimana che viaggia in crescendo, anche a livello d’energia!

Oroscopo Sagittario

Lascia stare le provocazioni! Sei una persona che a volte, pur non rendendotene conto, getta un po’ di benzina sul fuoco! Attenzione alle storie che nascono in maniera un pò ambigua. In particolare nelle relazioni con Gemelli, Vergine, Scorpione e Pesci, ogni tanto c’é troppo pepe!

Oroscopo Capricorno

Sei pronto a fare grandi cose, ma ora bisogna capire l’attualità! Ad esempio uno studente può pensare a questo come ad un anno di grandi scelte, specie sul piano della preparazione. Per i liberi professionisti, Giugno e Luglio saranno mesi di progetti da sviluppare ma anche di ritardi. In ogni modo, alla fine riusciranno ad avere di più ad Agosto che a Settembre.

Oroscopo Acquario

Queste sono giornate di crescita: dico sempre che tu hai bisogno di innovare: e quelli che non si limitano da questo punto di vista, potranno contare su 2020 di grande forza. Voglio ricordare che queste giornate comportano qualche novità, possono muovere qualcosa a livello economico. Puoi pensare ad una compravendita, ad un affitto, ad una casa.

Oroscopo Pesci

La Luna si trova nel tuo segno: riesci ad emozionarti, a dare molto, riesci anche a vivere situazioni con maggiore efficacia rispetto al passato. Posso sicuramente dire che sei tranquillo. Certo, Marte nel segno rappresenta anche dei fastidi, per esempio non escludo che alcuni di voi debbano risolvere un problema fisico, forse cutaneo: un arrossamento, un’infiammazione.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento