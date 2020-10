Paolo Fox oggi: Oroscopo delle stelle di sabato 24 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 24 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox oggi: l’Oroscopo di sabato 24 ottobre 2020

Sabato 24 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei reduce da due giornate molto pesanti, mercoledì e giovedì, e per questo avresti diritto a vivere un fine settimana un pochino più allegro! Torna un pò di vitalità, anche perché sei una persona che riesce a cadere giù ma anche a rialzarsi in maniera immediata. Continuo a pensare che il peggio sia passato, ma le complicazioni vissute da un anno a questa parte sono state talmente tante, che mettere a posto tutti i conti in sospeso non sarà facile, ma puoi riuscirci.

Oroscopo Toro

Questa é una giornata a metà perché si parte in maniera piuttosto interessante poi però la seconda parte della giornata sembra un pò conflittuale. Comunque voglio darti un premio, voglio darti cinque stelle di forza, perché anche se questa giornata é altalenante soprattutto per quanto riguarda la forma fisica, tu puoi riuscire nei tuoi intenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei in netto recupero, basti pensare a come stavi agli inizi della settimana! Posso dire che tutto si risolve, che tutto può essere gestito senza alcun tipo di problema: queste sono giornate fruttuose, sono giornate interessanti anche per quanto riguarda il rapporto con gli altri. Io direi di iniziare a rivalutare l’amore che dalla prossima settimana conoscerà una Venere molto favorevole!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La stanchezza é ancora presente ma la giornata é decisamente migliore. Certo, dal punto di vista fisico sei ancora molto provato: per farti una valutazione generale di questa giornata devo darti solo due stelle, perché é vero che sei fuori da certi problemi o stai ragionando su come uscire fuori da certe difficoltà, ma la tensione nervosa ancora eé altissima!

Oroscopo Leone

Quando senti che le cose non vanno magari provi una profonda agitazione interiore e rischi, anche involontariamente, di essere un po’ burbero o comunque aggressivo verbalmente con tutti. Quindi, questa e’ una giornata in cui consiglio diplomazia, anche se sara’ difficile mantenere un rapporto equilibrato con tutti quelli che ci circondano. Forma fisica un po’ in calo!

Oroscopo Vergine

Non devi fermarti proprio adesso! Se hai un’attività in proprio, se hai vissuto momenti difficili nel recente passato, mi auguro che tu abbia già ricevuto una bella conferma. In ogni modo, queste sono stelle che aiutano! E non a caso ti ho messo al terzo posto in classifica in una settimana che comunque coinvolge, che permette anche di fare progetti per il futuro. Se sei single, cerca bene!

Oroscopo Bilancia

Sei più tranquillo in questa seconda parte di settimana, e per questo potresti programmare un weekend importante! La mattinata di questa giornata é ancora sotto pressione, ma da stasera e poi per tutto sabato e domenica ti trovo protagonista. Potrebbe risvegliarsi anche l’amore visto che la prossima settimana Venere entrerà nel tuo segno e tu stesso avrai voglia di chiarire certe situazioni rimaste in sospeso nel passato.

Oroscopo Scorpione

Non bisogna dimenticare che da 24 ore il Sole é entrato nel tuo segno, quindi inizia la stagione dei compleanni. Al momento ti trovi in una condizione di lieve disagio: forse hai capito che tollerare é meglio che reagire in maniera provocatoria. Stai cercando di far passare il tempo e ti arrabbi un pò meno per tutto.

Oroscopo Sagittario

Voglio ricordare che dalla prossima settimana Venere inizia un transito importante. Questo sarà positivo in particolare per tutti quelli che hanno vissuto una prima parte di 2020 molto difficile in amore o addirittura hanno vissuto delle separazioni, dei gravi problemi.

Oroscopo Capricorno

Spero che chi ha un’attività indipendente da un paio di mesi abbia iniziato a fare delle cose nuove e diverse dal passato. Poi sai che sei un perfezionista, magari non sei del tutto contento di quello che stai vivendo nell’ambito del lavoro, ma ora ci sono risposte e conferme che prima non c’erano, delle speranze che prima non esistevano!

Oroscopo Acquario

Stai per per vivere un fine settimana significativo: infatti oggi voglio darti cinque stelle di forza e di buon augurio, perché il weekend sarai piuttosto attivo. Va ricordato che la Luna entra nel tuo segno. E quindi coinvolgendo anche le giornate del fine settimana il pallido astro potrebbe regalare emozioni nuove e anche la volontà di spingerti in nuove opportunità che riguardano la tua esistenza.

Oroscopo Pesci

Devi capire che in questo periodo bisogna avere un atteggiamento meno attivo nei confronti delle provocazioni. In altre parole dovresti cercare di lasciarti scivolare le cose addosso, perché se reagisci male. Se ogni provocazione diventa per te motivo di disagio, rischi di vivere anche questo weekend come hai vissuto agli inizi della settimana, e cioè in maniera sbandata.

