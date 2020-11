Paolo Fox oggi, Oroscopo e previsioni di sabato 7 novembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 7 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox e l’Oroscopo di oggi: sabato 7 novembre 2020

Sabato 7 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata senti sempre la pressione di questa Venere particolare di questa Luna particolare. Quindi, invito tutti quelli che hanno un rapporto difficile, che in amore hanno vissuto complicazioni, ad evitare scontri perché tra questa giornata e domenica si rischia di alzare la voce. C‘é tanta troppa tensione nell’aria!

Oroscopo Toro

Questa é una giornata interessante a metà, perché dal punto di vista fisico non ci sono grandi prestazioni, ma se guardo le stelle dei sentimenti sono più chiare. Voglio avvertire fin da ora che se una storia d’amore non é facile, sabato e domenica sono giornate un pochino polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei pieno di pensieri forse anche di piccole preoccupazioni. In ogni modo sei protagonista di un momento di grande svolta: infatti, ritengo che anche quelli che sono usciti da una crisi o la stanno vivendo, entro due mesi riusciranno a trovare nuovi orizzonti. Consiglio di evitare spese eccessive. L’amore é più vicino!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Già da mesi stai facendo piazza pulita di situazioni e direi anche condizioni che non ami più! In questo modo potresti anche allontanarti da persone che non sono ideali: se prima eri tu a cercare qualcuno, adesso quasi non ti interessa più. E’ come se ti risvegliarsi da un incubo! Fai attenzione perché in amore spesso succede di inseguire e poi di essere inseguiti!

Oroscopo Leone

Puoi programmare questo fine settimana in maniera deliziosa per quanto riguarda l’amore, gli incontri e le amicizie. Certo, dipende dall’età, dalle conoscenze. In questo periodo cosi conflittuale e soprattutto in vista di un 2021 in cui ci saranno alcuni pianeti opposti, consiglio sempre di non cercare per forza la competizione, perché il rischio di arrivare secondi o terzi é dietro l’angolo.

Oroscopo Vergine

Questa settimana é iniziata in maniera piuttosto frenetica: forse ci sono state tensioni di troppo, però ricordiamo che i prossimi tre giorni sono molto validi. Ricordo anche che abbiamo un oroscopo molto importante per quanto riguarda le partenze, le nuove idee. Questo mese di Novembre potrebbe regalarti qualche soddisfazione in più!

Oroscopo Bilancia

Pensa all’amore anche perché ricordo che il tuo segno vive bene solo quando si sente equilibrato: e una persona equilibrata é una persona che ha un grande amore, che ha un grande confidente, e tutto il resto passa in secondo piano. In questi giorni la vita professionale é sottoposta cambiamenti che solo dalla seconda metà di Dicembre saranno più chiari!

Oroscopo Scorpione

Puoi vivere una giornata ricco di emozioni con qualche piccola sensazione negativa riguardante la forma fisica. Da qualche tempo, infatti, sei sottoposto ad un discreto stress. Controlla le emozioni e cerca di evitare situazioni che possano portare nervosismo in casa. Stanchezza serale!

Oroscopo Sagittario

Ti capita spesso di arrabbiarti per un nonnulla! Devo dire che i rapporti più complessi in questo periodo dividono tutti quelli che hanno dei figli, ma in generale anche i figli Scorpione potrebbero sentirsi un pò su di giri. Questo fine settimana deve essere gestito con un pò di attenzione!

Oroscopo Capricorno

Sei in crescita! Queste giornate regalano emozioni migliori, portano sensazioni piacevoli. In più possiamo dire che dal punto di vista delle relazioni d’amore sei in uno stato di buona disponibilità in vista del futuro. E’ una giornata che permette di recuperare un giovedì che é stato piuttosto pesante o inefficiente.

Oroscopo Acquario

Come dicevo 24 ore, potresti innamorarti all’improvviso, o magari scoprire qualcosa di più importante nelle pieghe di un’amicizia. Venere favorevole assieme a Giove e Saturno alle porte regalano un 2021 di grandi cambiamenti. Come ho già spiegato, quelli meno intraprendenti, quelli più paurosi che non riescono a impostare nuovi progetti, dovranno fare i conti con il destino.

Oroscopo Pesci

Dovresti sfruttare questa giornata per cercare di recuperare un pò di serenità interiore che é mancata soprattutto all’inizio di questa settimana. Quando pensi a troppe cose, quando ti senti giù di corda, rischi di creare dei problemi anche al tuo fisico.

