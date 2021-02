Paolo Fox, Oroscopo di oggi di lunedì 22 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: lunedì 22 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Spero proprio che tu abbia la voglia di ripartire. Credo che non sia difficile trovare un punto di riferimento, una strada nuova da percorrere, sia pure con grande fatica perché ammetto che esci fuori da un 2020 molto pesante. In queste giornate di lunedì e martedì abbiamo un cielo sotto pressione perché evidentemente c’é anche qualcosa da mettere a posto. Se guardo questo periodo nel suo complesso devo dire che sei sempre molto forte: se devi incontrare persone importanti, se devi concludere un accordo o magari anche parlare d’amore, posso dirti che già da giovedì si riprende quota!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non credo che ricorderai questo mese di Febbraio in maniera molto positiva, non tanto perché ci sono state gravi difficoltà quanto perché c’é stato un vero e proprio blocco! Per fortuna nulla di particolarmente grave, però tutte le cose che hai fatto non sono andate a buon fine o comunque non hanno avuto i risultati che avresti voluto. Nella migliore delle ipotesi non é accaduto nulla ma questo non ti consola perché tu vorresti fare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mi auguro che tu sia uscito fuori dalla fase di grande tensione che hai vissuto ultimamente. Ora possiamo dirlo: Giove e Saturno favorevoli invitano a darsi da fare, soprattutto a quelli che hanno un’attività creativa e vogliono sviluppare nuovi contatti. E’ un cielo importante nonostante in amore possano tornare piccole tensioni, specialmente se c’é un ex che non capisce alcune tue scelte.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna é nel tuo segno! Sappiamo che quando la Luna, governatrice di questo segno, tocca questa condizione, i più sensibili ed emotivi potrebbero essere anche un pò troppo permalosi. Quindi, il consiglio che devo darti é quello di fare un passo indietro di fronte a possibili polemiche. Tuttavia, nel complesso é un cielo importante, un cielo che si avvia verso un’estate di grande auspicio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Come altri segni ti trovo imbarazzato rispetto a questo mese di Febbraio che ha tolto alcune sicurezze, che potrebbe avere provocato qualche disagio. Va detto che nonostante la tua buona volontà e la tua grande capacità d’azione, hai dovuto accettare un piccolo blocco o magari per la tua sicurezza hai cambiato alcuni riferimenti attorno, penso alle persone che lavorano con altri soci o che magari devono cambiare qualcosa nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questa settimana devi esporti un pò meno! Qui non si mette assolutamente in discussione la tua buona capacita’ d’azione ma é una settimana faticosa, pesante, ancor di più se stai aspettando una conferma riguardo a certi progetti di lavoro in partenza da Marzo. Quindi, non ci sarà un attimo di tregua!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

La settimana inizia in maniera un pò vaga. Non c’é dubbio che questo mese di Febbraio, con Giove e Saturno favorevoli, prima o poi porterà novità, però dobbiamo aspettare almeno mercoledì. Se sei stato male, se hai avuto difficoltà, probabilmente in queste 48 ore alcuni nodi arriveranno al pettine!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In certe giornate risulti essere decisamente più intuitivo e forte nonostante Febbraio non sia un mese da ricordare per alcuni segni, tra cui il tuo! In queste prime 48 ore della settimana questa Luna consiglia bene, quindi ti senti più saggio, più forte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Hai voglia di esplorare nuovi orizzonti che potrebbero essere anche d’amore. Tuttavia, le storie che sono nate in maniera clandestina nel corso di questo mese di Febbraio da giovedì potrebbero subire un colpo basso, un contraccolpo. E’ probabile che tu debba ritornare sui tuoi passi, e’ probabile che tu debba dare un giudizio diverso nei confronti di una persona che all’inizio di Febbraio sembrava molto importante, ma ora forse non lo e’ più.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ti trovo solido, forte e anche positivo in vista di quest’ultima parte di Febbraio, ma lunedì e martedì sono giornate pesanti. Non escludo che tu possa arrivare anche a completare un bel progetto, infatti anticipo che sabato e domenica avremo anche la Luna favorevole, ma in queste 48 ore qualcosa non quadra, potresti sentirti sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sappiamo che le prime tre settimane di Febbraio hanno portato un pò di smarrimento. Ma tutti quelli che hanno buona volontà capacità di reazione e voglia di reagire alle provocazioni legate all’esterno, faranno qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Non é facile superare una separazione: chi si é separato da Dicembre 2020 é un pò in crisi, chi ha trovato un nuovo amore si é un pò ritirato o magari é andato cauto. E visto che aveva avuto precedenti esperienze negative non si e’ voluto lanciare completamente, ma fortunatamente da giovedì molte tensioni svaniranno.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

