Paolo Fox, Oroscopo di oggi: le previsioni di mercoledì 18 novembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 18 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 18 novembre 2020

Mercoledì 18 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai una buona capacità critica ma soprattutto torna il desiderio di mettersi in gioco che era un pochino sparito nella parte centrale dell’anno. E’ vero che alcuni problemi sono nati per colpa di questa situazione terribile che tutti stiamo vivendo. Ma é anche vero che certi problemi sono stati creati da disattenzioni, fastidi e superficialità già dal 2019.

Oroscopo Toro

Come dicevo 24 ore fa, per te é sempre estremamente importante stare attento alle questioni di soldi, perché via via che ci avviciniamo alla fine del mese. Se in famiglia o anche nel rapporto tra genitori e figli ci sono delle dispute che riguardano i quattrini, la situazione potrebbe diventare caotica ed esclusiva.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sappiamo che hai delle grandi capacità, sei curioso, intelligente, sei anche piuttosto ironico e divertente, ma ultimamente il destino ha messo alla prova soprattutto il cuore! E quindi, quando si toccano i sentimenti, la famiglia e anche il lavoro, é normale che improvvisamente non é più possibile sorvolare sulle cose.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dovresti cominciare a guardare al futuro con grande interesse: finalmente anche io non dirò più tra quattro settimane che hai Saturno contro! E questa é già una bella e scoperta di emotività, di forza, di interesse. Poi questa e’ una giornata tutto sommato interessante. Forse sarebbe il caso anche di anticipare le scelte che devi fare, mentre mercoledi una Luna opposta chiederà attenzione al fisico!

Oroscopo Leone

In questo periodo sei nervoso ma più che altro sei arrabbiato per alcuni attacchi che arrivano in maniera ingiustificata. In realtà ambisci sempre ad avere una posizione sociale, e non solo, piuttosto importante. E quindi più ci sono grandi cose da fare, più si ha un ruolo di prestigio o di comando, e più le persone sono pronte a criticare magari anche ad invidiare.

Oroscopo Vergine

Va detto che mai come in questi giorni tu hai una chiara visione della realtà. Io dico sempre che nei periodi di crisi alcuni segni, come il tuo, hanno la capacità di mettere tutto in regola, mettere tutto in ordine. Ed é proprio quello che sta accadendo. Perché le situazioni difficili possono aver portato un pò di sbigottimento iniziale ma ora stai andando avanti verso un percorso che ti porterà lontano.

Oroscopo Bilancia

Questo é ancora un periodo di interreno. E’ come se in questo periodo tu stessi cercando nuovi riferimenti che arriveranno sicuramente dalla seconda metà di Dicembre in poi. Paradossalmente nonostante quello che stiamo vivendo, nonostante questo periodo cosi cupo, da dimenticare, tu sei tra i favoriti del prossimo anno.

Oroscopo Scorpione

Nella vita ci sono eventi che devono essere vissuti con ottimismo. Lo dico perché a volte, per tua natura, tendi a vedere il bicchiere mezzo vuoto, anche se non lo ammetti! Questo atteggiamento che non é legato per forza a pessimismo, potrebbe essere quasi scaramantico, come se uno non si volesse illudere che le cose andranno meglio per paura di rimanerci male.

Oroscopo Sagittario

Sei stato oppresso da queste stelle nella prima parte dell’anno: certo tutti abbiamo avuto una prima parte del 2020 complicata, un anno che io non ho mai detto essere positivo: sapete che c’é stata una fake news, che é girata nel corso degli ultimi tempi. Quando scrissi le tue previsioni per il 2020 dissi anche che la prima parte dell’anno sarebbe stata molto confusa soprattutto per le relazioni.

Oroscopo Capricorno

Ti trovo serio, ponderato, forse un pò stanco! Come ho spiegato, le ultime tre settimane hanno creato dei momenti di fragilità ma solo per motivi fisici: c’é chi é stato veramente male oppure é stato un periodo in cui alcune persone si sono ritrovate a dover lottare con diversi problemi.

Oroscopo Acquario

Io credo che molti di voi non si pongano neanche obiettivi ambiziosi ma vogliono semplicemente cambiare, vedere gente nuova, sentire di avere attorno una sorta di spinta che porta verso nuove emozioni. Il fatto di ripetere sempre le stesse cose, di vedere sempre le stesse facce, è un problema!

Oroscopo Pesci

Sei beneficiato da buon aspetto di Mercurio, il che vuol dire che anche nell’ambito le questioni di tutti i giorni si può avere una risorsa in più. L’unico rischio é l’amore: non tutte le coppie sono in crisi.

