Paolo Fox, Oroscopo di oggi: le stelle di giovedì 15 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 15 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Giovedì 15 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa é una giornata piuttosto tranquilla anche se non posso dire splendente. Ma ho buone notizie per te: come spiego quasi quotidianamente, siamo appunto alla fine di una situazione di grave difficoltà. E’ chiaro che hai bisogno di aiuto, magari di un avvocato oppure di un commercialista, se sei molto giovane un aiuto psicologico per superare quello che é accaduto negli ultimi due mesi.

Oroscopo Toro

Tutte le coppie che da tempo volevano sposarsi o convivere, o lo hanno già fatto o stanno per farlo! E’ un momento in cui puoi ricevere anche buoni complimenti. Quando abbiamo un oroscopo buono non dobbiamo aspettare che le cose cadono dal cielo ma dobbiamo dare spazio alle nostre capacità migliori, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tu ami esprimerti e comunicare, ma sappiamo che più si comunica, più ci si esprime e più c’é il rischio di cadere in errore, soprattutto quando siamo sottoposti al giudizio di persone familiari o magari anche semplicemente sconosciuti che ci contattano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa settimana sei piuttosto protetto dalle stelle: abbiamo un buon oroscopo generale e si inizia ad intravedere la fine di quella serie di gravi difficoltà, soprattutto di tipo psicologico ed emotivo, che da quasi due anni ti hanno bloccato.

Oroscopo Leone

Devi stare un pò attento ai soldi anche perché pare che alcune questioni familiari e lavorative siano sottoposte a stress. In questo giovedì ti trovo piuttosto forte in amore, ed é normale se senti gli occhi di parecchie persone posati su di te perché hai un grande carisma! Le storie nate nel mese di Settembre potrebbero continuare, nel lavoro invece ci sono molte complessità.

Oroscopo Vergine

Anche in questa giornata sei forte grazie ad una situazione astrologica importante che riguarda anche il futuro. Inoltre, le prossime saranno due giornate di rilievo per quanto riguarda le emozioni: in questi giorni dovrebbe capitare qualche novità in più. Se parli sei ascoltato, ma metterti contro qualcuno é l’ultima cosa che devi fare!

Oroscopo Bilancia

Sta per arrivare un 2021 importante, bisogna riprendere tutto quello che é stato perso in passato. In qualche caso dovrai incollare i cocci rotti, ma che ci sia una nuova situazione a livello personale e lavorativo, é probabile che tu debba ricostruire un’identità forte.

Oroscopo Scorpione

E’ un cielo importante soprattutto se intendi portare avanti un progetto di lavoro o magari se devi recuperare denaro perso in passato. Certo, non piovono soldi dal cielo, ma possiamo dire che ci sono occasioni in più per stare meglio economicamente. Poi abbiamo anche un oroscopo importante sabato e domenica.

Oroscopo Sagittario

Sei ancora molto cupo! Se da poco é iniziato un nuovo progetto, come avevo già spiegato dagli inizi di Settembre, é partito al rallentatore, troppo al rallentatore! Sono ancora piu’ arrabbiati quelli che avevano in mente un progetto che sicuramente avrebbe avuto successo, ma le persone incontrate non sono state fedeli a questo progetto, e quindi hanno dovuto cambiare tutto!

Oroscopo Capricorno

Devi esprimere un piccolo desiderio! Lo so che siete sempre molto realisti: il vostro é un segno che sta con i piedi per terra, pero’ adesso si può anche volare un pò più in alto con la fantasia, pensare ad una nuova sistemazione. Se agli inizi dell’anno c’era poco o nulla, adesso si riprende quota: potresti riavere con gli interessi quello che hai perso ultimamente, e vale anche in amore!

Oroscopo Acquario

E’ una giornata piuttosto interessante: tra l’altro devo dire che se lunedì e martedì sono state giornate faticose, in questo giovedì si recupera, e fino al weekend avremo un cielo molto importante per le relazioni. Come ho spiegato qualche giorno fa, quelli che hanno giocato troppo a fare gli sfuggenti, le primule rosse, dovranno iniziare a pensare al futuro in maniera più stabile.

Oroscopo Pesci

Sei coinvolto in una serie di emozioni che giudico indecifrabili. In questo periodo é come se ci fosse qualcuno contro di te, se ci fosse un problema interiore. Qui c’é un debito di riconoscenza mai colmato nei tuoi confronti.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

