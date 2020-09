Paolo Fox, Oroscopo di oggi: le stelle di sabato 5 settembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 5 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 5 settembre 2020

Sabato 5 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata abbracci la Luna nel tuo segno, il che vuol dire che sarai ancora più impetuoso del solito! Ricordando che anche Marte si trova in questo segno posso dire che non stai nella pelle, perché devi iniziare un progetto o perché ci sono troppi contrasti. A livello familiare ci vuole molta pazienza!

Oroscopo Toro

Al momento per te é quantomai importante avere persone valide attorno! Posso dire che da domenica sarà necessario anche valutare quanto sia importante un amore: non voglio dire che tutti dovranno discutere un sentimento, ma é probabile che ci sia qualche piccolo fastidio in famiglia e nei rapporti d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Più ci avviciniamo la fine dell’anno e più avrai la conferma che alcune situazioni non sono più cosi pericolose. Chi é stato male recupera molto: chi prima chi dopo, tutti voi hanno avete vissuto una crisi, ma ora si potrà fare di più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sappiamo che basta poco per farti arrabbiare: una frase detta male, un ritardo o una mancata conferma, potrebbero determinare uno stato di forte ansia o comunque di tensione che non devi assolutamente riversare in amore e sulle persone che ti stanno attorno!

Oroscopo Leone

Puoi veramente pensare a Settembre come ad un mese effervescente per le relazioni. Ora, non tutti cercano l’amore per la vita, altri sono già sposati, legati. Quando abbiamo un buon oroscopo e ci sono delle crisi riusciamo a non viverle frontalmente e quindi determiniamo noi l’assetto delle relazioni.

Oroscopo Vergine

Hai bisogno di relax perché per vari motivi gli ultimi tre giorni sono stati complessi, sono stati anche molto nervosi. E ora sarebbe il caso di tornare ad essere un pochino più positivi, perché tu sai di valere ma ultimamente ci sono state anche troppe richieste.

Oroscopo Bilancia

In queste 48 ore sei pieno di pensieri: bisogna vedere con chi passi questo weekend, perché se stai accanto a persone che come te hanno mille difficoltà oppure tendono a fare di un piccolo problema un ostacolo insormontabile, il rischio di sentirsi oppressi e nervosi diventa più alto. Calma!

Oroscopo Scorpione

Ti avvi verso una fase di revisione a livello sentimentale. Questo Settembre sarà un mese che chiederà a tutte le coppie, anche quelle formate da tempo, di fermarsi e di capire quali sono i grandi progetti per il futuro.

Oroscopo Sagittario

Sono contento perché l’inizio della settimana é stato un pochino pesante. Se aspetti delle novità dal punto di vista professionale, é difficile che arrivino adesso. Se ne può discutere ma evidentemente la messa in cantiere ritarderà di qualche settimana. Cerca di recuperare i sentimenti.

Oroscopo Capricorno

Sei molto pensieroso: a volte quando ci sono troppi pensieri rischi di guardare male tutti, anche se le persone che ti stanno attorno non ti hanno fatto nulla di male! Magari sto esagerando però posso dire che quando devi risolvere un problema non pensi ad altro! Cerca di non fissarti sulle situazioni e libera il tuo cuore!

Oroscopo Acquario

Questo é un fine settimana un pò pensieroso: sarà molto importante liberare la fantasia! Tu riesci a fare cose che gli altri giudicano assurde perché sei un segno rivoluzionario, innovatore. Per esempio ora tutti vogliono o comunque cercano di vivere il più possibile a contatto con la natura.

Oroscopo Pesci

Questo é un fine settimana in cui dovresti occuparti un pò di più dell’amore: avere buone stelle per i sentimenti può anche indicare il desiderio di commettere una piccola trasgressione.

