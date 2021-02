Paolo Fox, Oroscopo di oggi: sabato 27 febbraio 2021: le previsioni del giorno

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: sabato 27 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo fine settimana puoi esprimere un piccolo desiderio d’amore, con la speranza che ci sia una soluzione. E’ vero che Venere non é ancora nel tuo segno ma tra poche settimane sarà con te. Quindi, tutto quello che capita da qui ad un mese e mezzo é importante: può esserci una crescita a livello sentimentale, ci può essere un incontro importante, una rappacificazione. E nello stesso tempo, sarà importante eliminare quello che nel passato ha creato problemi nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tutto quello che é nato nel mese di Febbraio non ti ha convinto molto, anche se tu ce l’hai messa tutta, e devo ricordare ancora una volta che il tuo vero problema é la precarietà, il fatto di non sapere cosa fare a Maggio-Giugno. Anche se hai un’attività stabile potresti chiederti se vale la pena continuare, se magari desideri fare altro

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi stare attento a non incidere troppo nelle storie d’amore con polemiche e discussioni inutili, perché nonostante questo sia un oroscopo importante, sabato e domenica non sono giornate adeguate per mettersi a discutere, per sollevare problemi. Chiedo la massima attenzione nei rapporti con tutti. Potresti sentirti un pò fuori gioco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ho spiegato che stai trasformando la tua vita: non sono pochi quelli che stanno pensando ad una nuova identità, ad un nuovo percorso di studi, ad un nuovo lavoro, ad una trasformazione che avverrà soprattutto da Giugno, ma che deve essere messa in gioco in questo periodo. Questo fine settimana aiuta chi ha un amore ma anche chi vuole cercarlo!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Finalmente siamo quasi giunti alla fine di questo Febbraio che non sarà certo un mese da ricordare! Però, é anche vero che quando perdiamo qualcosa, quando ci sono situazioni che non sono più facili da gestire, li per li ci restiamo male, poi pero’ ci accorgiamo di esserci liberati di un peso. A Marzo o comunque entro primavera possono arrivare nuovi incarichi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Posso dire che in amore non é un periodo del tutto semplice ma questo non perché ci sia una difficoltà nel fare qualcosa, nell’avvicinarsi ad una persona, nel continuare un rapporto: in realtà la tua mente é presa da questioni pratiche, lavorative, economiche. E tutto il resto viene il secondo piano!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Hai bisogno di certezze! E spesso nella tua vita cerchi persone un po’ piu’ forti, perche’ crede cosi di essere tutelato. In realtà questo é un discorso che non vale perché quando ti metti con una persona più forte che cerca comunque di obbligarti a fare certe cose, all’inizio ti senti molto sicuro ma nel tempo ti senti soggiogato!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Qui dipende anche dall’età: chi é molto giovane si può accontentare di un lavoro part-time oppure sa che l’azienda per cui lavora avrà una trasformazione entro l’estate. Chi é più grande potrebbe anche pensare di mollare tutto e fare finalmente quello che desidera. Quello che non bisogna cedere sono le emozioni, perché questo é un fine settimana interessante!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei un pò stanco! Ripeto ancora, come dissi già lunedì: questa é una settimana in cui bisogna far fronte a qualche piccolo fastidio fisico, poi da lunedì ci sarà un recupero, ma queste 48 ore sono da dedicare alla pazienza, al relax. Forse un programma salta o magari sei costretto a fare qualcosa che non vorresti fare. Insomma, c’é una situazione di lieve disagio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Direi che questo é un momento che magari non regala tante soddisfazioni sul lavoro, ma permette di fare determinate scelte che portano lontano! Sole favorevole, Marte favorevole: quale é la tua idea del futuro? In questi giorni cerca di giocare le tue carte perché puoi ottenere molti consensi. Poi Venere é tornata favorevole e questo mi dice che l’amore più vicino di quanto pensi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ricordo che questo é un anno di cambiamenti: ci saranno persone che una volta erano di riferimento per te che non ci sono più oppure tu stesso potresti chiudere delle situazioni che non ti interessano.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Diverso il discorso per chi ha vissuto una crisi nel recente passato, perché in questa domenica in effetti possono nascere tensioni. Poi fai attenzione ai ricordi che fanno stare male. Tra l’altro, sappiamo che tutti quelli che si sono separati, ogni tanto vedono con un pò di angoscia il futuro. Bisogna liberarsi da pesi superflui!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

