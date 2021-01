Paolo Gentiloni: “Il Recovery è un’occasione. Usiamolo per le riforme”

AGI – “Il Recovery è l’occasione della vita”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’economia, intervistato al Tg2. “Bisogna utilizzarlo non solo per riparare i danni che abbiamo subito per la pandemia ma anche per le riforme e cioè per affrontare i punti deboli che abbiamo davanti da molto tempo. Noi quindi diciamo servono spese e investimenti ma servono anche le riforme”.

Quali riforme? “Abbiamo bisogno di una giustizia più rapida – aggiunge Gentiloni – di una pubblica amministrazione più efficiente, abbiamo bisogno di più concorrenza, più competizione, rendere più dinamica l’economia. Abbiamo bisogno di meno evasione fiscale.

