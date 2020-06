La vittima è un’imprenditrice. In nome della vecchia amicizia, aveva chiesto aiuto al giornalista ed ex assessore comunale di Milano per problemi economici. La violenza sarebbe avvenuta nel box dell’appartamento di Massari

L’articolo Paolo Massari arrestato per stupro: l’ex assessore accusato da una compagna di scuola proviene da Notiziedi.

