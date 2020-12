Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti a Live Non è la D’Urso: dalla morte al furto a casa | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso ospite Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, l’eroe dei Mondiali di Calcio 1982 scomparso per una bruttissima malattia.

La donna si racconta a cuore aperto a distanza di pochi giorni dalla morte del marito.

“Sono venuta qui con le bimbe piccole, poi con lui dopo il suo compleanno ed era giusto essere qui questa sera” – dice Federica Cappelletti che poi racconta la malattia del marito.

“Abbiamo scoperto questo nodulo al polmone visto che c’era anche una discreta possibilità di farcela, anche se io ad un certo punto ho capito che non era più possibile” sono le parole della donna che ha preparato le figlie a salutare l’amato papà. “Da lì ho iniziato a fare questo lavoro con le bambine e me stessa. Lui aveva questa luce bellissima negli occhi e ho detto loro nessun altro uomo vi guarderà con questa luce negli occhi, il vostro papà sarà per sempre con voi”

Poi sul finale parla anche del furto in casa avvenuto nel giorno dei funerali del marito: “mi è arrivata la telefonata del custode che mi dice ‘guarda sono arrivati i ladri in casa’. Non avevo nemmeno la forza di commentare, le bambine non le ho nemmeno portate. Sono entrata da sola. Hanno portato via l’orologio di Paolo a cui tenevo davvero tanto. Non ci sono commenti, non sono persone”.

Ecco i video Mediaset del racconto di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi a Live Non è la D’Urso.

