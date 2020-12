Paolo Ruffini a Mattino 5: “Up e down una carezza di Natale a chi è solo” | Video Mediaset

Paolo Ruffini presenta a Mattino 5 la nuova edizione di “Up and down Natale”, il programma trasmesso il giorno di Natale, 25 dicembre 2020, in prima serata su Italia 1.

“La sera di Natale noi riproporremo la terza edizione di questa trasmissione che è una carezza che Italia 1 vorrebbe fare a tutte le persone, forse mai come quest’anno il Natale è curioso, particolare e complicato per le persone sole” – precisa il conduttore a Federica Panicucci. Non solo poi aggiunge: “vogliamo fare compagnia con tutti i miei amici che hanno anche vari tipi di svantaggi, ci sono tante persone con la sindrome di Down. Quest’anno non sarà in onda da un teatro, ma dallo studio di Cologno Monzese. Ci saranno interviste improbabili a personaggi eccezionali”.

Ecco il video Mediaset con le parole di Paolo Ruffini su Up and Down!

