Paolo Ruffini, intervista a Le Iene: da gennaio condurrà La Pupa e il Secchione | Video Mediaset

Paolo Ruffini protagonista dell’intervista singola a Le Iene: l’attore e conduttore da gennaio condurrà “La pupa e il secchione”.

Dal 7 gennaio Paolo Ruffini tornerà in tv alla conduzione della nuova edizione de “La pupa e il secchione”, il programma di successo trasmesso da Italia 1. A Le Iene si è raccontato a cuore: dal cinema a chi gli fa più sesso fino alle sue debolezze particolari per alcune donne. Non solo, l’attore e conduttore si è sottoposto anche a tre domande di cultura generale da cui ne è uscito vincitore!

Ecco il video Mediaset dell’intervista singola a Paolo Ruffini a Le Iene.

continua a leggere sul sito di riferimento