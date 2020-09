Paolo Savona positivo al Covid-19, chiudono le sedi Consob di Roma e Milano

AGI – Il presidente della Consob, Paolo Savona, è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone. Contattato dall’AGI, Savona ha spiegato: “Sto bene, sono asintomatico. Ho fatto il tampone per precauzione, avevo anche già fatto il sierologico. Ho visto anche questa”. Il presidente della Consob, al telefono, è molto sereno e spiega che continuerà a lavorare da casa.

Chiuse le sedi di Roma e Milano

Da lunedì prossimo, 14 settembre, le sedi Consob di Roma e di Milano resteranno chiuse fino a venerdì 18, rende noto l’Authority spiegando che “il provvedimento è stato adottato dal direttore generale in quanto datore di lavoro come misura precauzionale dopo che oggi è stato riscontrato in Istituto un caso di positività al covid.

