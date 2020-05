ROMA (ITALPRESS) – Tra sogno e malinconia, ironia e cinimo, surreale e spietato realismo, si muove il mondo cinematografico di uno dei più grandi registi italiani e internazionali contemporanei. Paolo Sorrentino, 50 anni domani (31 maggio), nato a Napoli, realizza nel 2001 il suo primo lungometraggio, L’uomo in più, interpretato da Toni Servillo. Il sodalizio con l’attore prosegue con il successivo Le conseguenze dell’amore (2004).

Gira L’amico di famiglia (2006) al quale segue film Il divo, ispirato alla figura di Giulio Andreotti. Successivamente firma il suo primo film in lingua inglese, This Must Be the Place, con Sean Penn protagonista.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Paolo Sorrentino compie 50 anni, dall’Oscar alla tv proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento