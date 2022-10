Paolo Zangrillo, da manager di lungo corso a ministro della Pubblica Amministrazione

ROMA – Paolo Zangrillo è il nuovo ministro della Pubblica Amministrazione. E’ il fratello meno famoso di Alberto Zangrillo, il medico di Silvio Berlusconi e numero uno dell’ospedale san Raffaele di Milano. Nato a Genova il 3 dicembre 1961, si è laureato in Giurisprudenza a Milano nel 1987, ma la sua carriera di manager alla Magneti Marelli inizia 5 anni più tardi, nel 1992 quando lo tsunami di Mani pulite aprirà le porte della politica a Berlusconi e a Forza Italia. Nel 2010 il neoministro diventa vicepresidente per le risorse umane presso la Fiat powertrain technologies e l’anno successivo stesso incarico presso la Iveco. Il suo ingresso in politica è recentissimo, meno di cinque anni. E’ il gennaio 2018, infatti, quando Berlusconi lo candida ufficialmente per la camera dei deputati nelle elezioni politiche di quell’anno e viene eletto.

