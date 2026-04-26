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Papa: 40 anni di Chernobyl, atomica sia a servizio di vita e pace
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Papa: 40 anni di Chernobyl, atomica sia a servizio di vita e pace

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“A tutti livelli decisionali prevalgano discernimento e responsabilità”

Roma, 26 apr. (askanews) – “Oggi ricorre il 40esimo anniversario del tragico incidente di Chernobyl, che ha segnato la coscienza dell’umanità. Esso rimane un monito sui rischi inerenti all’uso di tecnologie sempre più potenti”. Lo ha detto Papa Leone XIV dopo la preghiera Mariana del Regina Caeli, rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quante ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità, perché ogni impiego dell’energia atomica sia al servizio della vita e della pace”, ha aggiunto.

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