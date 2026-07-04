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Papa a Lampedusa, Baglioni: grande dono l’abbraccio di due Papi all’Isola
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Papa a Lampedusa, Baglioni: grande dono l’abbraccio di due Papi all’Isola

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Io citato dal sindaco? “Vale la pena fare questo mio mestiere”

Lampedusa, 4 lug. (askanews) – “Mi sono ricordato quando nello stesso posto e nello stesso periodo, 13 anni fa, venne Francesco. L’abbraccio di due Papi è un grande dono per questa isola”: lo ha detto Claudio Baglioni, al termine della messa celebrata da Leone a Lampedusa, prima di salutare personalmente il Pontefice, nel palazzo comunale.Un passaggio del brano di Baglioni, “Avrai”, è stato anche citato dal sindaco di Lampedusa. “Beh, a volte qualcosa rimane. E alla fine vale la pena fare questo mio mestiere”, ha sorriso l’artista che, dopo aver avuto una polmonite, ha rimandato al prossimo anno tutti i suoi concerti.

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