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Papa a Lampedusa, ong: l’hotspot è il grande assente di questa visita
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Papa a Lampedusa, ong: l’hotspot è il grande assente di questa visita

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“Ci auguriamo questo evento possa accendere una luce”

Lampedusa, 3 lug. (askanews) – “L’hotspot di Lampedusa è il grande assente di questa visita papale e continua ad essere un buco nero, nel senso che non c’è modo per le persone di uscire da lì, nonostante non ci siano basi giuridiche perché questo sia un centro di detenzione, lo è semplicemente di fatto e non c’è modo per la società civile di incontrare le persone, di avere un contatto proprio perché sono detenute al suo interno”. Lo ha detto ad askanews Francesca Saccomandi, Field Coordinator di Mediterranean Hope-FCEI a margine di una conferenza stampa organizzata da ong e attivisti impegnati sul fronte migranti, a Lampedusa, alla vigilia della visita di Papa Leone sull’isola.”Questa visita noi ci auguriamo che possa davvero accendere una luce e che possa mostrare le contraddizioni profondissime che attraversano questa isola che sicuramente è stata per tanto tempo anche uno spazio dove c’erano tante pratiche di accoglienza e di solidarietà”, ha aggiunto.

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