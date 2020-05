Papa: “Ancora oggi tanti schiavi con la dignità del lavoro calpestata”

Lavorare è la “prima vocazione dell’uomo”, “dà dignità all’uomo” e la dignità “lo fa assomigliare a Dio”. La dignità del lavoro purtroppo però “è tanto calpestata” e non solo nella Storia. “Anche oggi ci sono tanti schiavi” costretti “a lavorare per sopravvivere” e “che vivono con la dignità calpestata”. Papa Francesco, nella messa a Santa Marta nella memoria di San Giuseppe lavoratore ha pregato per tutti i lavoratori, “perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo”.

Ma il Pontefice al tempo stesso ha ricordato e denunciato le "barbarie",

