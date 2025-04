papa,-ciciliano-a-fedeli:-attenzione-a-sbalzi-di-temperatura

“Pronti a dare sostegno a chi ne avrà bisogno”

Roma, 24 apr. (askanews) – Per coloro che vogliono salutare Papa Francesco “bisogna ricordare che c’è da mettersi in fila per diverse ore ed è importante essere preparati. Se si resta in fila anche la notte c’è una grande escursione termica, quindi è importante vestirsi a strati, in maniera tale che si possa essere tranquilli. Da questo punto di vista però vorrei dire che il sistema di Protezione civile si è già messo in moto per dare sollievo, sostegno e assistenza anche a coloro i quali malauguratamente dovessero dimenticare di vestirsi in questa maniera”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, nel corso dell’incontro con la stampa nella sede di via Ulpiano, a Roma. “Forniremo le coperte e il ristoro”, ha detto ancora.