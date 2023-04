Papa Francesco a San Pietro per la Domenica delle Palme: “Anch’io ho bisogno che Gesù mi accarezzi”

ROMA – Questa mattina Papa Francesco ha presenziato la celebrazione della Domenica delle Palme in una piazza San Pietro gremita da migliaia di persone (la stima è di oltre 30mila), giunte da tutto il mondo per l’evento e per salutare il Pontefice dimesso ieri dal Policlinico Gemelli. Mercoledì Bergoglio era stato ricoverato per un’infezione respiratoria. Durante la sua permanenza in ospedale Papa Francesco ha visitato il reparto di pediatria e battezzato un bimbo di appena pochi giorni, ricoverato d’urgenza a seguito di una caduta.

L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO NELLA DOMENICA DELLE PALME

Il Pontefice è arrivato in papamobile al centro della piazza e ha pronunciato l’omelia con voce flebile, leggendo da un testo scritto, ma anche andando a braccio in numerosi punti. Papa Francesco ha dedicato le sue parole alle persone sole e agli ultimi, ricordando il senzatetto morto a novembre sotto il colonnato di San Pietro: “Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli”.

