papa-francesco,-arriva-l’album-di-figurine

NAPOLI – L’incredibile storia terrena di Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco, raccontata in 144 figurine da raccogliere e collezionare in un album già disponibile in tutte le edicole italiane. È questa l’iniziativa editoriale intitolata “Ciao Papa Francesco” del Gruppo Officina Comunicazione Editore che, assicurano, appassionerà le famiglie italiane.

Per il Gruppo Officina l’iniziativa non rappresenta una novità avendo già lanciato nel 2005 l’album di figurine “Karol il Grande Papa”, nel 2013 “L’Album della Gioia”, in occasione dell’elezione di Papa Francesco, e nel 2014 “I Due Papi Santi”, dedicato a San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II.Con “Ciao Papa Francesco”, l’editore racconta il viaggio nella vita, dal 1936 al 2025, dell’Uomo venuto “dalla fine del mondo”, per commemorare, si legge nella nota di presentazione dell’iniziativa, “la sua figura con affetto e gratitudine”.

