Papa Francesco, cardinal Coccopalmerio: “La foto? Commosso ma non può bastare al nostro affetto”

(Adnkronos) – Città del Vaticano, 17 mar. (Adnkronos) – “Grande commozione” e un misto di “dispiacere di non poterlo vedere in volto”. Il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, con l’Adnkronos dà voce a questo mix di sentimenti all’indomani della pubblicazione della prima foto del Papa da quando e’ ricoverato al Gemelli.

“Ho provato grande commozione e dispiacere di non poterlo vedere in volto ma comunque io sono tanto affezionato al Papa. Vederlo così – osserva il porporato giurista – è stata una grande emozione e ci auguriamo di poterlo vedere meglio, con più dettagli, e in volto”. Una foto che arriva dopo 31 giorni di ricovero. Basterà per tranquillizzare? “Questo non posso dirlo io. Certo, non può bastare al nostro affetto, – osserva il cardinale Coccopalmerio – a quello che noi desidereremmo vedere di lui. Io tante volte lo ho abbracciato e tante volte gli ho detto che gli voglio bene. Vorrei poterglielo dire ancora. Anzi, non solo in foto ma direttamente, incontrandolo. Continuiamo a pregare il Signore affinché lo restituisca al nostro affetto”.