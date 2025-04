papa-francesco,-ciciliano:-“250mila-persone-a-roma-per-funerali,-it-alert-per-gestire-flussi”

(Adnkronos) –

Almeno 200mila persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l’utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all’Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato.

”Per il funerale del Papa si attendono tre le 200 e le 250mila persone. Si prevede che arriveranno a distribuirsi in via della Conciliazione, piazza Pia, Castel Sant’Angelo”, dice il capo della Protezione civile, a cui il Consiglio dei ministri ha conferito l’incarico di commissario per l’organizzazione e la gestione delle esequie di Papa Francesco, con la partecipazione di decine di leader provenienti da tutto il mondo, e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice.

“Nel corso del comitato operativo abbiamo valutato la disponibilità di ambulanze e quindi potenziato i posti medici. Già da domani a supporto della sanità regionale ci saranno 250 sanitari in più dalle associazioni di volontariato, che si aggiungono ai 2500 volontari della Protezione civile che saranno in campo nella zona. Tutto personale che sarà in ausilio e supporto ai fedeli che si metteranno in fila”, aggiunge.

”Una volta che saranno state stabilite le vie di prefiltraggio, da parte del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cercheremo di evitare una eccessiva concentrazione di fedeli – aggiunge – Stiamo valutando l’utilizzo di It Alert per diffondere quanto più possibile informazioni relative all’evento con l’invio di messaggi brevi in più lingue”, prosegue.

Il sistema “ha un limite di caratteri e manderà appunto un breve alert con un rimando al sito della protezione civile, dove poi potranno essere lette le informazioni più dettagliate. Messaggi che arriveranno a chi si trova all’interno dell’area estesa intorno a San Pietro”.

L’evento coinvolgerà altre aree della città. ”Inoltre abbiamo convertito l’area di accoglienza prevista a Centocelle da 4000 a 7000 posti, quindi più del doppio – sottolinea Ciciliano – Si tratta di una zona che ospiterà i giovani che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti, i 3000 posti in più ospiteranno i volontari di protezione civile che arriveranno da fuori regione per prestare servizio in questi giorni”. (di Giorgia Sodaro)