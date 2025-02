Papa Francesco, dopo notte tranquilla continuano le terapie. Esiti tac in serata

(Adnkronos) – Papa Francesco ha trascorso “una notte tranquilla” e ora “sta riposando”. Questo l’ultimo aggiornamento del Vaticano sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Il Santo Padre, a quanto si apprende da fonti vaticane, in mattinata si è svegliato e si è messo in poltrona continuando le terapie. I risultati della Tac effettuata ieri, a quanto si apprende dalle fonti, si dovrebbero conoscere stasera.

Si ribadisce che il Papa continua a mangiare normalmente e si fa notare che la formulazione che compare nei bollettini da sabato e che fa riferimento a “condizioni cliniche del Santo Padre” che “rimangono critiche” viene utilizzata da quando i medici che hanno in cura il Papa nella conferenza stampa di venerdì scorso hanno detto che “non è fuori pericolo” tanto è vero che la prognosi continua a non essere sciolta.

Il Pontefice, sempre a quanto si apprende, continua l’ossigenazione con i naselli nelle modalità degli altri giorni. E non si esclude che alla fine della settimana ci possa essere una nuova conferenza stampa dell’équipe medica che ha in cura il Pontefice.

Il bollettino medico di ieri spiegava che “le condizioni cliniche del Santo Padre rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili”. Ieri sera il Papa, spiegava sempre il bollettino, ha “effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale”. I medici non hanno sciolto la prognosi che resta “riservata”.

Il Papa, a quanto si apprendeva da fonti vaticane, continua a essere vigile e ben orientato nel senso che risponde agli stimoli. Nella mattinata di ieri, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l’attività lavorativa che, precisavano, è “lieve” e il risultato dell’attività precedente.