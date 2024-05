Papa Francesco e i meme sui social: “Frociaggine in seminario? Farà Vannacci cardinale”

ROMA – Non ha fatto neanche in tempo a dirlo (?) che le sue parole sono già diventate un meme sui social. Papa Francesco ha lasciato tutti, fedeli e non, sconvolti. Il quotidiano Repubblica ha raccontato la “battuta” di Bergoglio nell’incontro informale con i vescovi: “Bergoglio, a quanto riferiscono alcuni partecipanti, ha dato un consiglio senza sfumature: non vanno ammesse in seminario persone omosessuali“. C’è già troppa “frociaggine” in certi seminari, avrebbe detto. E gli utenti sui social si sono scatenati. “Di sto passo ci ritroveremo Vannacci cardinale“, scrivono su X. E anche: “Papa Vannacci e il Generale Francesco sono la stessa persona“.

Papa Francesco che accoglie un nuovo seminarista pic.twitter.com/m7qScRqipP — Fred (@FredMosby_) May 27, 2024

Papa Francesco facendo il giro dei seminari pic.twitter.com/faEYnfLHi0 — Elvis (@__elvis_) May 27, 2024

Le citazioni dei film sono tantissime, da Checco Zalone a Vacanze di Natale a Boris.

