Papa Francesco, gli psicologi: “Nell’audio fragilità del corpo e forza dello spirito”

(Adnkronos) – Il messaggio audio che ieri Papa Francesco ha voluto registrare e diffondere mostra, secondo gli psicologi, tutta la sua umanità e “la grandissima forza del suo spirito”. David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), ha commentato all’Adnkronos Salute il breve audio in spagnolo trasmesso ieri sera prima del rosario in Piazza San Pietro, guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime: “Riascoltare la voce di Papa Francesco suscita una grande emozione. Da un lato rimanda agli ultimi anni di Papa Wojtyla, quando un Papa sofferente non rinunciava a portare avanti coraggiosamente il suo compito. Dall’altro conferma la grande umanità di questo Pontefice, che prima di essere sacerdote, vescovo e Papa, si pone come un essere umano e per questo vicino agli altri esseri umani, alle loro fragilità”.

Papa Francesco, con voce sofferente, ha detto in spagnolo: “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Lazzari ha spiegato che “la voce lontana del Papa appare quasi un sussurro rafforzato nella sua intensità e verità dall’uso della lingua madre di Bergoglio, che ci rammenta la fragilità del suo corpo, ma nello stesso tempo la grandissima forza del suo spirito”. “In queste situazioni – ha continuato – ci troviamo davanti a quello che può apparire quasi un paradosso, l’unione di fragilità e forza. Ma si tratta di qualcosa che non è illusorio, ma profondamente vero perché appartiene alla nostra realtà di esseri umani”.

“La dimensione psicologica, che a volte si arricchisce anche di una dimensione spirituale – ha concluso il presidente del Cnop – può avere una grandissima forza, capace di aiutarci nelle situazioni più critiche. I credenti possono vedere altro nella figura del Papa e nella sua testimonianza, ma tutte e tutti possono sentire la forza dell’umanità, quando è vera, sincera e profonda. E’ questa forza che ci serve e può aiutarci in questi tempi difficili”.