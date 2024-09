papa-francesco-in-aereo-ai-giornalisti:-grazie-per-la-compagnia

Verso Giacarta: è il volo più lungo che abbia mai fatto

Roma, 3 set. (askanews) – Papa Francesco ha salutato i giornalisti partiti con lui per il suo 45esimo viaggio apostolico che lo porterà in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore.Sull’aereo, diretto all’Aeroporto Internazionale “Soekarno-Hatta” di Giacarta, il Pontefice rivolgendosi alla stampa ha detto: “Buongiorno a tutti, vi ringrazio che venite in questo viaggio, vi ringrazio per la compagnia”, ricordando che “è il volo più lungo” che abbia mai fatto.