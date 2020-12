AGI – “In ogni famiglia ci sono problemi” ma ci sono sempre tre parole che vengono in soccorso: “Permesso, per non essere invadenti, grazie, per aiutarci reciprocamente, e scusa. Dire scusa, poi, prima che finisca la giornata” per evitare “le guerre fredde del giorno dopo”. Questo il messaggio di Papa Francesco all’Angelus nel giorno in cui la Chiesa celebra la Sacra famiglia.

Riflessione sulla famiglia

Il Pontefice ha ricordato che il 19 marzo 2021 ricorrerà il quinto anniversario di promulgazione della sua esortazione apostolica ‘Amoris laetitia’ dedicata appunto alla famiglia, e ha annunciato che ci sarà “un anno di riflessione” su questo tema.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Papa Francesco, in famiglia saper dire “permesso”, “grazie” e “scusa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento