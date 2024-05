ROMA – “Non credo di svelare nulla di segreto nel dirvi che il prossimo 10 giugno Papa Francesco sarà in visita in Campidoglio”. È quanto annunciato da padre Massimo Cocci, cappellano della Polizia locale di Roma Capitale, al termine della cerimonia di benvenuto ai nuovi agenti del Corpo che si è tenuta oggi.

GUALTIERI: “FELICI E ONORATI DELLA VISITA DEL PAPA IN CAMPIDOGLIO”

“Siamo felici e onorati di questa visita. Sono contentissimo e ringrazio davvero il Santo Padre per questo onore che ci fa. Sarà una gioia per tutti ricevere Francesco qui in Campidoglio: non vediamo l’ora“. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della visita del sindaco di New York in Campidoglio, commentando la notizia della prossima visita di Papa Francesco al Comune di Roma.

“Qualcosa di particolare per celebrare questa visita?- ha aggiunto- Ogni cosa a suo tempo. Lui venne l’ultima volta nel 2019, siamo contenti che sia stato possibile farla a pochi anni dalla precedente, è un fatto non comune. Ma Papa Francesco ama Roma, ha un rapporto molto forte con questa città”.

L’articolo Papa Francesco in visita al Campidoglio. Gualtieri: “Non vediamo l’ora”: i dettagli proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it