AGI – Un invito a intraprendere “un viaggio di trasformazione e di azione”, “fatto non tanto di parole, ma soprattutto di azioni concrete e improcrastinabili”, a “tutte le persone di fede, cristiane o non, e tutte le persone di buona volontà“, a partire “dalla sua fede o, se non ha fede, dalla sua volontà, dalla propria buona volontà” perché ciascuno di noi, “in quanto individui e membri di gruppi – famiglie, comunità di fede, imprese, associazioni, istituzioni – può offrire un contributo significativo”. Lo ha lanciato Papa Francesco in un video messaggio inviato ai partecipanti al “Countdown”, evento digitale di TED organizzato a livello globale per trovare soluzioni immediate in risposta alla crisi climatica.

L'articolo Papa Francesco: "La terra va curata e non spremuta come un'arancia"

